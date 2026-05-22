„Furnicuțele”, invitat DOC. Cum s-a dezlănțuit în fața asaltului de întrebări adresate de Denise Rifai

Invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, DOC a avut câteva reacții acide la anumite întrebări pe care Denise Rifai i le-a adresat. Cu toate acestea, a spus că el este mereu un om sincer.

DOC a participat împreună cu soția sa, Anca Munteanu, la Power Couple. Emisiunea le-a dezvăluit multe fațete pe care ei știau deja că le au atât ca entități separate, cât și ca un cuplu.

Cum s-a dezlănțuit în fața asaltului de întrebări adresate de Denise Rifai

A povestit cum părinții săi nu i-au fost alături când era mic. Tatăl său și-a refăcut viața, DOC având doi frați vitregi. I-a mulțumit soției tatălui său, Liliana, femeia care spune el, a fost ca o altă mamă pentru el.

„Tata e un tip foarte lasă-mă să te las. E foarte rezervat, nu se bagă în seamă cu lumea.”, a povestit DOC. Mama sa a declarat că este chiar mai introvertit decât fiul său. Printre facultățile pe care Vlad Munteanu le-a frecventat s-au numărat mecatronică, construcții și ulterior SNSPA alături de Deliric.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu a fost dusă până la capăt. A avut trei relații luni de-a lungul timpului, iar DOC spune că nu a fost niciodată un tip romantic. De când și-a început relația cu soția sa, Anca, și lucrurile au evoluat într-o anumită direcție, artistul DOC s-a transformat în tatăl DOC.

De la Power Couple, Vlad Munteanu a învățat că „totul e minunat, până la faptul că nu-i chiar așa.” Cu toate că a recunoscut și în emisiunea Furnicuțele că nu este genul de persoană care să-și ajute soția în treburile de cuplu, ulterior a început să se schimbe. A gătit o ciorbă, a plătit facturi, printre altele.

A povestit cum la nunta sa a plecat câteva ore, iar la final a rămas să se distreze fără soția Anca.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Wargha Enayati. Cine este doctorul de origine iraniană stabilit în România

„Pare așa că sunt dubios, dar surpriză, chiar sunt.”, a spus artistul CTC. A descris-o pe soția sa ca fiind „genul care te lasă să gafezi și îți zice după”.

DOC a recunoscut faptul că și-ar mai fi dorit încă un copil, însă nu s-a putut acest lucru. Mama i-a recunoscut că e mândră de fiul său, în funcție de situațiile care s-au întâmplat în viața sa.

Ce și-ar dori DOC să schimbe la propria persoană

În cadrul probei „Lucrare de control”, DOC a mărturisit că și-ar dori să nu-și mai dorească atât de multe lucruri încontinuu.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Bogdan de la Ploiești. Prima oară când artistul apare alături de Vanessa într-o emisiune

„Eu fac o diferență între dragoste și iubire. Dragostea se duce la un moment dat, iubirea e a lui Dumnezeu, dragostea e a noastră, o modelăm.”, a transmis artistul.

DOC a recunoscut că iubește pe toată lumea, iar Denise Rifai a rămas cu adevărat uimită de acest răspuns. Un artist și un om sincer, a recunoscut că nu există nici măcar o idee pe care să o fi ținut ascunsă față de fanii săi.

Dacă fiica sa ar ajunge să aleagă un bărbat care să-i semne, DOC a recunoscut că nu ar putea să stea liniștit.

„Vreau să scot un album în engleză, în afară. Să ne știe toată lumea, vreau să pun România pe harta cu rap.”, a spus el.