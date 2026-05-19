„Furnicuțele”, invitat Wargha Enayati. Cine este doctorul de origine iraniană stabilit în România

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitat a fost Wargha Enayati. Află detalii despre doctorul de origine iraniană stabilit în România.

Wargha Enayati se află în România încă din 1983. A studiat medicina la Cluj, este de origine iraniană și s-a născut în Germania.

A deschis prima maternitate privată din țara noastră și i-a dat numele Regina Maria.

Cine este doctorul de origine iraniană stabilit în România

A povestit cum în copilăria pe care și-a petrecut-o în Germania a fost jignit de colegii săi de școală. Cu toate acestea, a învățat că grija față de minorități a devenit țelul său suprem.

Pasionat de medicină încă de la început, dat fiind faptul că și tatăl său a fost medic ginecolog în Germania, a studiat la Cluj, cu toate că s-a născut în altă țară. De 30 de ani, Wargha Enayati lucrează în domeniul privat.

„Trebuie să-i învățăm pe pacienți să nu vină cu cadouri.”, a transmis doctorul. A învățat să vorbească limba română la Suceava și ulterior a plecat să studieze în Cluj. A ales să vină în țara noastră datorită credințe pe care a îmbrățișat-o de multă vreme.

Pentru doctorul de origine iraniană, cele mai importante lucruri într-o evoluție corectă și sănătoasă, ar fi educția materială, intelectuală și spirituală. Fără una din acestea trei, nimic nu ar fi posibil.

„Devenim ca niște animale mai inteligente fără educția spirituală.”, a spus doctorul Enayati.

Prieten cu Bogdan Stelea, a povestit în emisiunea Furnicuțele cum înoată alături de acesta în același bazin.

„El vine din lumea de sport, și acolo sunt mai duri oamenii și dacă văd că cineva e mai slăbuț, îl fac praf.”, a transmis invitat emisiunii.

Cum și-a cunoscut Wargha Enayati soția

Povestea pe care a relatat-o în emisiunea Furnicuțele pare a fi una de basm. După ce a plecat în Franța pentru a fi alături de o femeie și aceasta nu i-a răspuns întrebărilor, a ajuns să o cunoască pe cea care și astăzi îi este soție.

Împreună au trei fete, iar cea mai mică dintre ele urmează să se căsătorească în acest weekend.

Atât soția sa, cât și prietenul Dragoș Anastasiu, au declarat că doctorul de origine iraniană are defectul de a întârzia. Nu este un om punctual, iar atunci când se află într-un loc public, obișnuiește să strige pentru a se face auzit.

Dacă ar avea funcția de Ministru al Sănătății, Wargha Enayati a dezvăluit că ar închide anumite spitale din țara noastră care nu își mai au rostul. De asemenea, ar deschide mai multe ambulatorii, asta pentru că, spune el, „pacientul nu mai are nevoie de spital, are nevoie de cabinete medicale cu investigații”.