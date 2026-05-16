Denise Rifai a participat la un joc alături de invitații săi și a fredonat câteva melodii interpretate de formația Holograf. Ce a urmat.

Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf. Ce a făcut la Furnicuțele

Implicată alături de invitații săi în „Testul mușuroiului”, Denise Rifai a cântat și s-a simțit în largul său. Atunci când au apărut melodii ale formației Holograf, aceasta și-a exprimat anumite dorințe.

Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf

Deși Jador nu a ghicit cele mai multe dintre piese, a fost colega sa de scenă, Georgiana Lobonț, dar și invitata emisiunii Furnicuțele, cea care a recunoscut cele mai multe dintre versurile prezentate.

„Nu ascult muzică din asta eu.”, a spus Jador. Una dintre Furnicuțe i-a transmis artistei Georgiana Lobonț că ea a fost singura care “a picat pe subiect”. Atunci când melodiile de la Holograf s-au auzit în boxe, Denise Rifai a început să se lumineze la față.

Georgiana Lobonț a declarat extrem de mândră că este formația sa preferată și acum, la 10 ani de la căsnicie, și-ar dori să îi cheme pe artiști să cânte live la petrecerea sa. Împreună cu Denise Rifai a cântat o piesă extrem de cunoscută a acestora.

„Eu sunt doar 7% român.”, a spus Jador atunci când a întrebat Denise Rifai de ce nu cântă și alte melodii decât cele care sunt manele. Georgiana Lobonț a subliniat că iubește melodiile celor de la Holograf. Până în prezent, a colaborat cu artiști precum Costi Ioniță, Dan Ciotoi și Jador, printre alții.

Deși spune că nu este interesată în mare parte de bani, aceștia sunt necesari pentru a avea parte de ceea ce își dorește cu adevărat. În același timp, Jador a declarat că pentru el banii contează într-o proporție foarte mare și nu ar dori vreodată să le plătească prietenilor săi vacanțele, așa cum o face Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț și Jador au vorbit de studiile lor la Furnicuțele

După ce artista a povestit că le plătește vacanțele prietenilor care o însoțesc, a ținut să menționeze faptul că aceștia nu sunt săraci, însă aceasta este dorința sa.

„Dai cuiva care are nevoie.”, și-a spus și Jador părerea. În acest punct, conversația s-a îndreptat către „extravaganțele” pe care și le permite fiecare, în funcție de dorințe. Jador a menționat că are mai multe mașini, însă nu le știe prețul. La fel se întâmplă și cu Georgiana Lobonț.

Jador a povestit că el nu își face cadouri, dar preferă să le ofere oamenilor dragi mici atenții. Deși este un artist extrem de îndrăgit, a punctat că facultatea pe care a terminat-o este cea de studii economice.