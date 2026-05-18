„Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce studii are și în ce domeniu a profesat

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitat a fost Cătălin Moroșanu. Acesta a vorbit despre studiile sale și ce și-a dorit cu adevărat să învețe încă de când era pe băncile școlii.

Cătălin Moroșanu a stat de vorbă cu Denise Rifai și a avut-o alături de el pe mama sa. Aceasta a adus în discuție momente din copilăria fiului său, atunci când încă nu visa că va deveni unul dintre cei mai mari luptători ai României.

Ce studii are Cătălin Moroșanu și în ce domeniu a profesat

Deși a ajuns să fie un luptător de temut pentru adversarii săi, până la vârsta de 11 ani, invitatul emisiunii Furnicuțele a povestit cum îi era frică de mama sa. Ulterior de tatăl său.

„Ambiția pe care mi-a dat-o mama, a contat extrem de mult. Altfel nu ajungeam în cariera de sportiv.”, a transmis Cătălin Moroșanu. Și-a adus aminte cum mama sa avea „mâna fermă”, însă spune el, „așa era pe vremuri”.

Articolul continuă după reclamă

A recunoscut că nu le iese din cuvânt părinților nici astăzi, iar de la mama sa mai împrumută bani atunci când îi trebuie cash.

„Eu respect femeile din două motive, mama și soția mea. Eu pur și simplu am văzut în mama mea forța. A fost un exemplu și este în continuare, face parte din viața mea.”, a spus Moroșanu. Și-a adus aminte cum mama sa a fost prezentă atât la antrenamente, cât și la competiții importante. Deși i-a transmis că și-ar dori să renunțe la lupte, Cătălin Moroșanu și-a urmat în continuare visul.

Mama sa și-ar fi dorit să fie avocat, însă când a observat că luptele îl împlinesc într-un mod diferit, nu și-a mai dorit altceva în viața sa personală pe acest plan.

„A fost un meci la Piatra Neamț când victoria lui m-a făcut să râd, dar m-a și făcut să plâng.”, a spus mama lui Cătălin Moroșanu. Mulți spun că luptătorul seamănă cu cea care i-a dat viață, din mai multe puncte de vedere. Mama sa a fost învățătoare, iar încă de pe băncile școlii, Moroșanu s-a îndrăgostit de istorie.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta

În clasa a 12-a și-a dorit să urmeze facultatea de istorie, dar a ajuns la Drept. Ulterior, masterul a fost făcut așa cum a vrut Cătălin Moroșanu.

„E o facultate foarte frumoasă, dar trebuie să ai și timp să aprofundezi.”, a transmis luptătorul despre facultatea de drept.

Cătălin Moroșanu militează împotriva bullyingului în școli

Încă de la 11 ani, Cătălin Moroșanu a fost ținta copiilor din școala sa. Fiind crescut în mediul rural și având părul roșcat, era luat de fiecare dată în prim-plan, însă nu într-un mod bun pentru el.

Citește și: Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf. Ce a făcut la Furnicuțele

Deși este cunoscut drept unul dintre cei mai mari luptători din România, prima oară s-a înscris la rugby, ca și sport. Acum îi învață pe copii cum să se apere de cuvintele negative și cum să le facă față într-un mod ideal.