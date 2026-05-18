Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță

„Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță

Cătălin Moroșanu a răspuns celor mai indiscrete întrebări adresate de prezentatoarea Denise Rifai. Declarațiile sale i-au luat prin surprindere pe fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 18 Mai 2026, 15:01
„Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță | antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cătălin Moroșanu, invitat în emisiunea Furnicuțele, a făcut mărturisiri și despre capitolul din viața sa numit „conflicte”.

Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță

Cu toate că cei doi urmau să se bată în ring, duelul nu a mai avut loc. Au avut în schimb parte de „replici violente”. Denise Rifai a fost curioasă să afle care a fost, de fapt, motivul pentru care cei doi nu s-au mai întâlnit în meciul mult așteptat.

„Pur și simplu nu s-a concretizat meciul din motive financiare.”, a declarat Cătălin Moroșanu. Se pare că „era vorba de bursa fiecăruia”. O altă problemă pe care fostul luptător a indentificat-o a fost aceea că Daniel Ghiță nu a dorit să se lupte în promoția lui Moroșanu.

Articolul continuă după reclamă

„Nu voia să se lupte să-mi crească promoția.”, a spus el. Cu toate acestea, Cătălin Moroșanu a spus că Daniel Ghiță, în cariera lui, a fost „mai bun”. A enumerat ulterior toți luptătorii buni și foarte buni din kickbox în România. Printre aceștia s-au numărat și Frații Stoica.

Printre cele mai mari regrete ale sale, Cătălin Moroșanu spune că se află faptul că a intrat în politică și a rămas acolo timp de 12 ani.

Ce note avea Cătălin Moroșanu la școală

Dat fiind faptul că a fost fiul învățătoarei școlii, a fost nevoit să aibă numai note bune pentru a nu-i face de rușine pe părinții săi, așa cum singură mama sa a menționat. A crescut la țară, ceea ce l-a făcut un adevărat luptător și în ring. Spune că apelativul “Moartea din Carpați” i se trage de la faptul că în copilărie a stat mai mult prin pădure.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta

A felicitat-o pe mama sa pentru răbdarea cu care l-a crescut și i-a făcut o declarație emoționantă. Aceasta a precizat că nu a fost ușor întotdeauna să-l vadă pe fiul său cum ia bătaie, dar că în timp aceste situații s-au temperat.

„Am conștientizat iubirea după 14 ani.”, a transmis Cătălin Moroșanu, vorbind despre faptul că declarațiile de iubire nu au fost niciodată parte integrantă din familia sa. Mama sa a povestit că se juca cu el doar la sfârșit de săptămână sau atunci când mergeau în vizite.

Și-a dorit nespus să studieze istoria, însă abia când a urmat cursurile de master în acest domeniu și-a putut satisface pofta de învățat. Pe băncile școlii a fost poreclit „portocală sau morcoveață”, printre altele.

„A fost o perioadă grea, dar consider că dacă nu treceam, nu mai eram persoana care este în fața ta.”, a comentat Moroșanu.

„Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce studii are și în ce domeniu a profesat...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Observatornews.ro "Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case "Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
Antena 3 O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție  O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție 
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf. Ce a făcut la Furnicuțele
Reacția lui Denise Rifai la auzul unor melodii cântate de Holograf. Ce a făcut la Furnicuțele
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta
„Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI BZI
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați Jurnalul
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x