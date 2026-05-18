„Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță

Cătălin Moroșanu a răspuns celor mai indiscrete întrebări adresate de prezentatoarea Denise Rifai. Declarațiile sale i-au luat prin surprindere pe fani.

Cătălin Moroșanu, invitat în emisiunea Furnicuțele, a făcut mărturisiri și despre capitolul din viața sa numit „conflicte”.

Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță

Cu toate că cei doi urmau să se bată în ring, duelul nu a mai avut loc. Au avut în schimb parte de „replici violente”. Denise Rifai a fost curioasă să afle care a fost, de fapt, motivul pentru care cei doi nu s-au mai întâlnit în meciul mult așteptat.

„Pur și simplu nu s-a concretizat meciul din motive financiare.”, a declarat Cătălin Moroșanu. Se pare că „era vorba de bursa fiecăruia”. O altă problemă pe care fostul luptător a indentificat-o a fost aceea că Daniel Ghiță nu a dorit să se lupte în promoția lui Moroșanu.

Articolul continuă după reclamă

„Nu voia să se lupte să-mi crească promoția.”, a spus el. Cu toate acestea, Cătălin Moroșanu a spus că Daniel Ghiță, în cariera lui, a fost „mai bun”. A enumerat ulterior toți luptătorii buni și foarte buni din kickbox în România. Printre aceștia s-au numărat și Frații Stoica.

Printre cele mai mari regrete ale sale, Cătălin Moroșanu spune că se află faptul că a intrat în politică și a rămas acolo timp de 12 ani.

Ce note avea Cătălin Moroșanu la școală

Dat fiind faptul că a fost fiul învățătoarei școlii, a fost nevoit să aibă numai note bune pentru a nu-i face de rușine pe părinții săi, așa cum singură mama sa a menționat. A crescut la țară, ceea ce l-a făcut un adevărat luptător și în ring. Spune că apelativul “Moartea din Carpați” i se trage de la faptul că în copilărie a stat mai mult prin pădure.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Ce servicii oferă Casei Regale din România și Principesei Margareta

A felicitat-o pe mama sa pentru răbdarea cu care l-a crescut și i-a făcut o declarație emoționantă. Aceasta a precizat că nu a fost ușor întotdeauna să-l vadă pe fiul său cum ia bătaie, dar că în timp aceste situații s-au temperat.

„Am conștientizat iubirea după 14 ani.”, a transmis Cătălin Moroșanu, vorbind despre faptul că declarațiile de iubire nu au fost niciodată parte integrantă din familia sa. Mama sa a povestit că se juca cu el doar la sfârșit de săptămână sau atunci când mergeau în vizite.

Și-a dorit nespus să studieze istoria, însă abia când a urmat cursurile de master în acest domeniu și-a putut satisface pofta de învățat. Pe băncile școlii a fost poreclit „portocală sau morcoveață”, printre altele.

„A fost o perioadă grea, dar consider că dacă nu treceam, nu mai eram persoana care este în fața ta.”, a comentat Moroșanu.