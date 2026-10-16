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Maurice Munteanu a dat 13.000 de euro pe o piesă vestimentară, apoi a făcut-o cadou! Despre ce obiect de lux este vorba

Maurice Munteanu a dezvăluit că a avut un palton din cașmir pentru care a plătit nu mai puțin de 13.000 de euro.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 18:31
Maurice Munteanu a dat 13.000 de euro pe o piesă vestimentară, apoi a făcut-o cadou! Despre ce obiect de lux este vorba | antena 1
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Acesta a povestit ce s-a întâmplat cu piesa vestimentară și a explicat de ce, dincolo de pasiunea pentru haine și obiecte de lux, respectul pentru oamenii care muncesc este unul dintre lucrurile care contează cel mai mult pentru el.

Suma este una impresionantă chiar și pentru lumea modei, unde piesele exclusiviste pot ajunge la prețuri foarte mari. În cazul lui Maurice, însă, povestea paltonului nu s-a încheiat cu păstrarea lui în garderobă. După încheierea experienței Asia Express, acesta a ajuns la Hong Kong, unde a făcut alte cheltuieli.

„L-am dat cadou”, a povestit Maurice Munteanu, explicând ce a făcut cu paltonul care l-a costat 13.000 de euro.

De ce pune Maurice Munteanu preț pe oamenii care muncesc

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Dincolo de pasiunea pentru modă și de sumele pe care le poate cheltui pentru haine, Maurice a vorbit despre un principiu important pentru el: respectul față de oamenii care muncesc. Jurnalistul spune că apreciază efortul și munca depusă de ceilalți, iar situațiile în care oamenii sunt tratați nedrept îl afectează profund.

În aceeași discuție, Maurice a făcut referire și la un moment în care a fost nevoit să-și folosească toate cunoștințele și relațiile pentru a rezolva o problemă delicată, legată de sistemul medical și de o situație urgentă. A descris episodul prin expresia „lucrare de control”, vorbind despre eforturile făcute pentru a găsi o soluție.

Jurnalistul a abordat și subiecte personale, inclusiv relația cu tatăl său, a cărui pierdere rămâne una dintre cele mai dureroase despărțiri din viața lui. Întrebat ce și-ar fi dorit să-i mai spună, Maurice a mărturisit că regretă că nu i-ar fi putut oferi niciodată un nepot sau o nepoată, dar crede că i-a oferit multe alte motive de bucurie.

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O altă despărțire care l-a marcat a fost cea de Răzvan. În ceea ce privește iubirea, Maurice a spus că a suferit o singură dată din dragoste, explicând că a avut o singură relație.

Ce a descoperit Connie Preda despre Maurice Munteanu la Asia Express. L-a văzut într-o ipostază neașteptată: „Mai autori... Maurice Munteanu, mărturisiri emoționante despre cele mai dureroase despărțiri din viața lui: „De tata și de…”...

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