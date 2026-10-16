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La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 16 octombrie 2026. Programul TV Antena 1 pentru această seară

Este vineri, este Insula Iubirii. Iată la ce oră începe emisiunea-fenomen de la Antena 1 și unde o poți urmări.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 08:37 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 08:37
La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 16 octombrie 2026 | Antena 1
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Insula Iubirii este deja un show-fenomen care strânge în jurul televizoarelor prieteni, familii și oameni din cercuri total diferite. Se creează atmosfera perfectă pentru început de weekend.

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Programul TV Antena 1

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Relaxează-te alături de cei dragi și Antena 1 și AntenaPLAY: de la 20:30 începe INSULA IUBIRII, imediat după Observatorul orei 19:00, Radu Vâlcan vă dă întâlnire în Thailanda.

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Insula Iubirii are multe surprize pentru concurenți, dar și pentru telespectatori! Cutia cu surprize, gongul, flacăra și apariția lui Radu Vâlcan stârnesc rumoare printre concurenți.

„Pe partea cealaltă, cineva s-a înșelat!” spune Prințul Marco.

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Seara vine cu apropieri și pentru Bibi și Narcis, pe care cu siguranță sunteți nerăbdători să le descoperiți mai în detaliu. Nu vă mai dăm spoilere și vă spunem doar: „Vizionare plăcută!”

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De la 00:00, după o seară fierbinte cu Insula Iubirii sezonul X, puteți urmări Asia Express - Drumul Mătăsii, reluarea ediției de miercuri, când concurenții au aflat verdictul Cursei de Eliminare!

colaj radu vâlcan și tabletă pe care scrie insula iubirii
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Pentru un nou episod Insula Iubirii X, ne reîntâlnim sâmbătă, 17 octombrie, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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