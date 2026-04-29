Furnicuțele 2026. Cosmin Natanticu, proba de darts la FurnicARENA! Cum s-a descurcat de la înălțime
Episodul 8 din data de 29 aprilie 2026 al emisiunii Furnicuțele. FurnicARENA s-a mutat în parcare pentru una dintre cele mai spectaculoase probe. Cosmin Natanticu a fost provocat să joace darts, însă nu în condiții obișnuite, ci suspendat la o înălțime considerabilă. Deși este obișnuit cu adrenalina scenei, actorul a recunoscut sincer că înălțimea i-a pus mari probleme: „Mi-a fost frică!”, a mărturisit el după terminarea probei.
Miercuri, 29.04.2026, 18:07