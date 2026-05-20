Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară

Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară

Jennifer Lopez și-a surprins fanii cu imagini rare din propria cadă. Artista a vorbit despre rutina sa de beauty și despre perioada dificilă prin care trece după despărțirea de Ben Affleck.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 15:40 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 15:45
Galerie
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară | YouTube
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața, în vârstă de 56 de ani, și-a surprins fanii cu o apariție de-a dreptul incendiară. Vedeta a postat un videoclip relaxat din baie, în ciuda unei perioade dificile prin care trece în viața personală.

Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă

Vârsta pare să fie doar un număr atunci când vine vorba despre Jennifer Lopez. Superstarul de peste hotare demonstrează că știe cum să-și impresioneze fanele și să își păstreze imaginea impecabilă.

Când vine vorba despre apariții sexy, Jennifer nu se dă niciodată înapoi. În imaginile distribuite pe conturile sale de social media, artista apare complet goală în cadă, purtând doar un colier strălucitor cu diamante.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vedeta s-a filmat fără machiaj, cu părul prins lejer și ușor dezordonat, în timp ce le-a vorbit urmăritorilor despre rutina sa de îngrijire și despre secretele unui ten perfect.

„Salut, prieteni. Sunt în baie și mă pregătesc de culcare. Tocmai m-am spălat și m-am demachiat. Mă gândeam că o piele frumoasă nu este ceva ce se întâmplă pur și simplu. Nu este ceva ce obții peste noapte. Este ceva ce construiești și creezi în fiecare zi. Tocmai mi-am aplicat demachiantul, urmează serul, crema de ochi, crema hidratantă, balsamul și serul pentru gât. Apoi, peste nouă ore, mă voi trezi și o voi lua de la capăt”, a spus vedeta în videoclipul publicat online.

Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară

JLo a mărturisit că pielea sa necesită multă grijă și atenție, dar mai ales o rutină bine pusă la punct, construită de-a lungul anilor.

Artista a vorbit și despre schimbările prin care a trecut de când a devenit antreprenoare în industria de beauty.

„Pot spune sincer că mă gândesc la mine cea de acum cinci ani și sunt o persoană complet diferită. O mare parte din această schimbare a fost călătoria interioară, nu doar cea legată de frumusețe”, a explicat Jennifer Lopez.

Citește și: Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a făcut lui Jennifer Lopez

Deși în imaginile publicate pare relaxată și liniștită, în culise vedeta traversează o perioadă complicată. Potrivit presei internaționale, fosta casă conjugală pe care a împărțit-o cu Ben Affleck încă nu și-a găsit cumpărător.

Fostul cuplu încearcă să vândă impresionanta proprietate cu 12 dormitoare încă din 2024. Inițial, vila a fost listată pentru suma de 68 de milioane de dolari, însă după lipsa ofertelor, prețul a fost redus semnificativ.

+1
Mai multe fotografii

În 2025, proprietatea a reapărut pe piață pentru aproximativ 52 de milioane de dolari, însă nici până acum nu ar fi fost cumpărată.

Georgina Rodriguez se transformă în Kim Kardashian. La ce schimbare de look a apelat vedeta... Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Cu ce era șantajat milionarul de patronul publicației online? Omul de afaceri îi dăduse deja 25.000 de lei Cu ce era șantajat milionarul de patronul publicației online? Omul de afaceri îi dăduse deja 25.000 de lei
Antena 3 Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
SpyNews Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai...
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington BZI
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în... Jurnalul
Maia Sandu, reacție după controversa votului de la Eurovision 2026: Nu ar trebui să permitem să afecteze relația...
Maia Sandu, reacție după controversa votului de la Eurovision 2026: Nu ar trebui să permitem să afecteze relația... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x