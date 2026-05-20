Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov

România a primit doar 3 puncte la Eurovision din partea juriului Republicii Moldova, iar unul dintre jurați a făcut o postare pentru a comenta scandalul care a dus la demisia șefului televiziunii publice din Chișinău. 

Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 15:17 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 15:44
Pavel Orlov a fost criticat pentru interviurile în care răspundea în limba rusă la întrebări adresate în limba română. De asemenea, membrul juriului a fost criticat și pentru punctețe puține acordate la Eurovision Alexandrei Căpitănescu. În acest context, Pavel Orlov a făcut o postare pe rețelele sociale în care a precizat că regulamentul concursului spune că „NU ESTE PERMIS SĂ ACORZI PRIORITATE UNUI PARTICIPANT PE CRITERII NAȚIONALE.”

„Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului”, a spus Pavel Orlov.

Juratul și-a enumerat anii de experiență în industria muzicală.

În ceea ce privește competențele mele: am absolvit 7 ani de școală muzicală (Liceul „Gogol”), 4 ani de colegiu muzical la clasa de chitară și 5 ani de studii superioare muzicale la clasa de canto. În total, am dedicat 16 ani din viața mea exclusiv educației. În total, activez în industria muzicală de 22 de ani.18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte 6 țări au oferit mai puțin de 3 puncte - juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?

De asemenea, Pavel Orlov a comentat și criticile legate de faptul că nu vorbește în limba oficială a Republicii Moldova:

„În ceea ce privește faptul că nu cunosc limba română: înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă - așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia.

Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial?

Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc - pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul.

Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului.

Mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Iar pe cei care mă condamnă îi rog să reflecteze”, a mai transmis juratul.

Membrii juriului din partea Republicii Moldova au fost Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Calreac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir. Aceștia au acordat 12 puncte (scorul maxim) Poloniei. Apoi au notat în felul următor: 10 puncte – Israelului, 8 puncte – Greciei, 7 puncte – Bulgariei, 6 puncte – Norvegiei , 5 puncte – Cehiei, 4 puncte – Australiei, 3 puncte – României, 2 puncte – Franței și 1 punct – Italiei. Publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României.

