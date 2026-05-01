Furnicuțele 2026. Daciana Sârbu, de la politică la școala de patiserie în Paris! Ce mărturisește tatăl ei despre transformarea prin care a trecut

Episodul 10 din data de 1 mai 2026 al emisiunii Furnicuțele. Daciana Sârbu povestește despre momentul de cotitură care i-a schimbat viața la 40 de ani, decizia de a urma cursurile unei prestigioase școli de patiserie din Paris. Cu un umor fin, aceasta face o comparație memorabilă între cele două lumi, mărturisind că a preferat să treacă de la „mâncătoria” din politică la patiserie, un domeniu care îi aduce mai multă liniște sufletească. Momentul este completat de intervenția tatălui său, Ilie Sârbu, care oferă detalii emoționante despre parcursul fiicei sale.

Vineri, 01.05.2026, 18:14