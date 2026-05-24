Survivor, 24 mai 2026. O concurentă a fost eliminată din competiție, după un duel dur! Cine a părăsit Republica Dominicană

După un duel dur între trei concurenta, una dintre ele a fost eliminată! Descoperă cine a părăsit competiția Survivor, în ediția din 24 mai 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 Mai 2026, 22:34 | Actualizat Duminica, 24 Mai 2026, 22:34
La Consiliul tribal, concurenții au votat ce fete vor să trimită la duel. La final, Adi Vasile a anunțat ce concurentă a fost eliminată de la de la Survivor, în ediția din 24 mai 2026.

În ediția din 24 mai 2026 a emisiunii Survivor, după un joc de recompensă dificil, echipa lui Lucian s-a dus să se bucure de un festin libanez, în timp ce echipa condusă de Andreea, cea care a pierdut, s-a întors în junglă. Ulterior, învingătorii s-au alăturat și ei tribului și au povestit despre cum s-au distrat. Totul părea bine până când s-au aprins spiritele între fete și băieți.

Mai mult decât atât, ploaia a amplificat și mai mult starea psihică nu tocmai bună a unora dintre concurenți, înainte de Consiliul tribal. A doua zi, Lucian a stat de vorbă cu Patricia înainte de vot și a anunțat că are de gând să discute și cu Gabi în acest sens.

Concurenții s-au întâlnit apoi cu Adi Vasile și a început Consiliul tribal, ce a decis cine intră la duel.

„Acesta este un consiliu tribal unde doar fetele au intrat cu flăcări în mână și pericolul eliminării este doar al vostru. Mai mult decât atât, colanul de imunitate câștigat de tine, Lucian, îți permite să influențezi soarta celei de-a doua concurente pe care o vei trimite la duel”, a anunțat Adi Vasile.

Apoi a venit momentul votării. Rând pe rând, fiecare și-a exprimat opinia și a propus pe cineva spre eliminare. Lucian, deținătorul colanului de imunitate, a votat-o pe Bibi.

Când toată lumea și-a exprimat voturile, Adi Vasile a luat urna și a citit voturile. Astfel, Ramona a primit 4 voturi, iar Bibi a primit 4 voturi, așa că cele două concurente au intrat la duel.

Lucian a ales și cea de-a treia concurentă care intră la duel: „o votez din considerente sportive pe Maria. Vreau să menționez că nu este răzbunare. Consider că este o concurentă puternică și o votez să meargă la duel”.

„Pentru una dintre voi, flacăra din această seară se va stinge, iar traseul este următorul: imediat după start vă veți urca pe o platformă urmată de o bârnă și următorul obstacol va fi un con mai mare pe care va trebui să îl traversați, cățărându-vă. Încă două-trei obstacole de mare viteză, până la final, acolo unde veți avea gantere de lemn, cu care v trebui să aruncați și să doborâți toate mingile care sunt pe masă. Aceea dintre voi care face prima acest lucru câștiga un punct și astăzi, pentru a merge mai departe în Survivor, aveți nevoie de două victorii”, a spus Adi Vasile.

Traseul nu a fost deloc simplu, iar concurenta eliminată a fost Maria Dumitru, în ediția din 24 mai 2026 a emisiunii Survivor.

„Cumva, emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris până la urmă. Îmi pare rău că nu ajung să merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, concurenta pentru care flacăra s-a stins.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

