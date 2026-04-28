Furnicuțele 2026. Întâlnire emoționantă în direct: JO, față în față cu mentorul care i-a format vocea, Crina Mardare

Episodul 7 din data de 28 aprilie 2026 al emisiunii Furnicuțele. JO a rememorat în platou momentul în care a conștientizat că muzica este drumul ei în viață și a vorbit despre persoana care i-a marcat definitiv cariera: Crina Mardare. Artista a dezvăluit că lucrează cu celebra profesoară de canto încă de la vârsta de 12-13 ani, construind împreună nu doar o tehnică vocală de invidiat, ci și o relație de încredere profundă. Surpriza serii a fost apariția Crinei Mardare în emisiune, care a oferit detalii inedite despre micuța Ioana de la începutul drumului. Profesoara a povestit cum i-a descoperit potențialul și cât de mult a muncit JO pentru a ajunge una dintre cele mai apreciate voci din România.

Marti, 28.04.2026, 18:09