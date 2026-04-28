Furnicuțele 2026. JO, despre etichetele nedrepte din carieră: „M-am lovit de prejudecăți”

Episodul 7 din data de 28 aprilie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Radu Ciucă a surprins-o pe JO cu o poezie personalizată: „Sunt Ciucă, un DJ în slujba țării/ Dar inima mea bate doar pe ritmul iubirii tale”. Pe de altă parte, discuția cu Denise Rifai a atins un punct sensibil al carierei artistei. JO a vorbit deschis despre eticheta de „fată de bani gata” care i-a fost pusă adesea, negând ferm ideea că succesul i-a fost oferit pe tavă. „M-am născut într-o garsonieră”, a punctat artista.

Marti, 28.04.2026, 17:25