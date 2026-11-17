Furnicuțele 2026. Lacrimi de emoție pentru Carmen Chindriș! Mesajul neașteptat primit de la primul său profesor de muzică

Episodul 49 din data de 17 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Unul dintre oamenii care au contribuit la povestea artistică a lui Carmen Chindriș i-a pregătit o surpriză emoționantă. Primul său profesor de muzică i-a transmis un mesaj special, iar artista a izbucnit în lacrimi. Carmen a mărturisit că a fost complet luată prin surprindere și că nu se aștepta să mai aibă vreodată ocazia de a interacționa cu el.

Marti, 17.11.2026, 18:22