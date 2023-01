Golden Boy, episodul 3. Seyran se mută acasă la Ferit, după nuntă. Cei doi se sărută pentru prima dată

În episodul 3 din Golden Boy, difuzat pe 20 ianuarie 2023, telespectatorii au putut să o urmărească pe Seyran încercând să se integreze în noua ei femilie. Încă din primele ore după nuntă, tânăra se confruntă cu primele probleme.

Aceasta se trezește în mijlocul nopții și îl găsește pe Ferit căzut la pământ din cauza unei crize de diabet. Nu durează mult până când tatăl fetei află și merge să tragă la răspundere familia Korhan pentru că i-a ascuns acest lucru.

După nuntă, Ferit și Seyran se întorc la Instanbul, unde încearcă să își dea seama cum vor reuși să își ducă viața de acum încolo, ca soț și soție. Bărbatul ține să îi amintească fetei, încă de la început, că nici el nu și-a dorit această căsătorie și îi face o propunere surprinzătoare: aceasta va ști tot ce face el și îl va acoperi.

Ajunși la casa familiei Korhan, tinerii însurăței se lovesc de prima problemă: ei trebuie să împartă atât casa, cât și patul - lucru inacceptabil pentru tânăra care decide să doarmă pe canapea.

În scurt timp, Seyran află regulile pe care trebuie să le respecte cu sfințenie, acum că s-a căsătorit cu Ferit. Printre acestea că nu are voie să iasă din casă când își dorește, nu trebuie să ridice vreodată tonul sau că nu îi poate ieși din cuvânt bunicului Halis.

De asemenea, ea este întâmpinată ca o adevărată noră cu daruri care mai de care mai prețioase, de la fiecare membru al familiei. În ceea ce îl privește pe Ferit, bunicul are noi planuri cu el. Acesta hotărăște să îl facă să devină bărbat adevărat, trimițându-l la muncă la maestrul Necip, unde acesta începe de jos.

În paralel, în Antep, au apărut zvonuri că Suna „nu ar fi curată” din cauza faptului că prima care s-a măritat este sora ei cea mică. Supărat că a pătat onoarea familiei, tatăl lor o bate, iar tânăra este distrusă.

Veștile că tatăl ei i-a bătut sora ajung și la urechile lui Seyran, printr-un mesaj de la Iusuf, fostul ei iubit, și aruncă vina pe Ferit. Acest lucru stârnește o ceartă de zile mari între cei doi, Seyran începe să țipe la el, comportament de netolerat în casa Korhan, așa că, pentru a-i închide gura, bărbatul o sărută.

Cine sunt Mert Ramazan Demir și Afra Saraçoğlu, protagoniștii serialului Golden Boy

Mert Ramazan Demir este un tânăr în vârstă de 24 de ani, care a debutat în actorie în anul 2015. După apariția din "I am You", a primit rolul principal în mini-seria „Naked” („Ciplak”) și a jucat și în serialul „Teacher” („Ogretmen”), acolo unde a atras atenția din toate punctele de vedere. Mert a povestit jurnaliștilor turci că are o chimie bună cu partenera sa din serialul „Golden Boy”, Afra, cu care se cunoaște de mai mulți ani

Afra Saraçoğlu are 25 de ani și a cunoscut faima în anul 2016, când a jucat în filmul „Second Chance”. De atunci, frumusețea și talentul actoricesc au propulsat-o în topul tinerelor actrițe din Turcia.

Criticii au spus că succesul serialului "Golden Boy" se datorează chimiei dintre actorii Afra Saraçoğluea și Ramazan Demir Ferit, ba chiar au existat speculații potrivit cărora cei doi actori ar avea o relație amoroasă. Ei au negat zvonurile, spre dezamăgirea fanilor.