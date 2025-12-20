Cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului și de Crăciun! Prognoza meteo completă pentru 20-27 decembrie 2025 pentru țară și București

Campionii României au degustat din preparatele concurenților Chefi la cuțite. Cine a respectat rețetele tradiționale cel mai bine

Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă

Hello Chef sezonul 10, 20 decembrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Sorin Brotnei

Ce studii are Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”. Facultatea pe care a terminat-o nu are nicio legătură cu domeniul muzical

1

Cum arată Milla Jovovich la 50 de ani. Actrița a dezvăluit cum trăiește departe de lumina reflectoarelor

2

Ce studii are Călin Goia, solistul trupei „Voltaj”. Facultatea pe care a terminat-o nu are nicio legătură cu domeniul muzical

3

Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou. Actrița a dezvăluit „protocolul” pe care îl urmează

4

Cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate. Puțini ar recunoaște actrița care o joacă

5

Cu cât se vinde un apartament în complexul rezidențial deținut de jucătorul de la FCSB Florin Tănase. Ce profit face

6

Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă