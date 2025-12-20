Hello Chef sezonul 10, 20 decembrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Sorin Brotnei
Episodul 15 al sezonului 10 Hello Chef, din 20 decembrie 2025. Roxana Blenche și chef Samuel gătesc în acestă ediție pentru Sorin Brotnei. Cei doi chefi au pregătit patru rețete diferite: ceafă de porc cu cartofi prăjiți și mujdei de usturoi, tempura de ananas cu înghețată de vanilie, gyoza cu carne de porc și sushi de vită cu foie gras.
Sambata, 20.12.2025, 15:30