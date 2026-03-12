Un satelit NASA s-a prăbușit pe Pământ. Ce misiune a avut în spațiu

Antena Căutare
Un satelit NASA de aproximativ 600 de kilograme s-a prăbușit pe Pământ după ce a petrecut 14 ani în spațiu.

Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 16:35 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 16:37
Satelitul a petrecut 14 ani în spațiu | Shutterstock

Sonda NASA a reintrat în atmosfera Pământului miercuri, la aproximativ 14 ani după ce a fost lansată. Forțele Spațiale SUA au confirmat că reintrarea sondei Van Allen Probe A a avut loc deasupra Oceanului Pacific, în partea estică.

În trecut, NASA estimase că sonda va reintra în atmosferă joi, dar această predicție avea o marjă de eroare de 24 de ore, scrie CBS News.

Experții au anticipat că cea mai mare parte din satelit a ars atunci când a reintrat în atmosferă, susține NASA.

Dar unele componente ar fi putut supraviețui forței de frecare generate de reintrare.

Un satelit NASA s-a prăbușit pe Pământ

Probabilitatea ca cineva de pe Pământ să fie rănit de prăbușirea satelitului era de 1 la 4.200, iar NASA a subliniat că riscul e scăzut.

Sonda și satelitul său geamăn, Van Allen Probe B, au fost trimise pentru a explora centurile permanente de radiații ale Pământului și pentru a determina cum sunt prinse și pierdute particulele din interiorul lor.

Aceste zone, cunoscute sub numele de Van Allen Belts, sunt inele de particule încărcate electric capturate de câmpul magnetic al Pământului, potrivit NASA. Ele protejează planeta de radiația cosmică, de furtunile solare și de vântul solar.

Misiunea sondelor trebuia să dureze 2 ani, însă a ajuns să continue aproape șapte ani, conform NASA. Majoritatea misiunilor către aceste centuri sunt scurte pentru a reduce expunerea la radiații dăunătoare.

Misiunea s-a încheiat în 2019, când sondele au rămas fără combustibil și nu au mai putut să se orienteze către Soare.

Satelitul a revenit mai devreme pe Pământ

O analiză realizată de specialiștii misiunii a indicat că sondele ar fi reintrat probabil în atmosfera Pământului în 2034. Însă ciclul solar activ actual a declanșat evenimente intense de vreme spațială și a crescut rezistența atmosferică asupra navei spațiale. Astfel, sonda a fost trasă spre atmosferă mai repede decât au anticipat experții.

Furtunile solare afectează sateliții spațiali. Cu câțiva ani în urmă, mai mulți sateliți Starlink au fost scoși din funcțiune de o astfel de furtună, la scurt timp după ce au fost lansați în spațiu.

Potrivit NASA, sondele Van Allen au fost primele concepute pentru a petrece o perioadă semnificativă de timp în această regiune și au stabilit recorduri pentru funcționarea unei nave spațiale în acel mediu.

În cei 7 ani de funcționare, sondele au făcut mai multe descoperiri importante. Ele au colectat primele date care arată existența unei a 3-a centuri de radiații, care se poate forma în perioade de activitate solară intensă. Observațiile lor au stat la baza sutelor de publicații științifice, potrivit NASA.

Van Allen Probe B nu e așteptată să reintre în atmosfera Pământului până în anii 2030.

Oceanul Pacific e locul în care numeroase sonde și construcții umane spațiale ajung să se prăbușească. Acela va fi și „locul de veci” al Stației Spațiale Internaționale atunci când va fi scoasă din funcțiune deceniul viitor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

