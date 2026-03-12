Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a organizat noi trageri Loto astăzi, 12 martie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.
Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.
A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.
Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Află numerele câștigătoare la loto de azi, 12 martie, în rândurile următoare. Succes!
Rezultate Loto la Joker, azi, 12 martie 2026: 19, 20, 24, 7, 28, +10
Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 martie 2026: 8, 4, 1, 4, 7, 8
Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 martie 2026: 29, 18, 12, 30, 27, 26
Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 martie 2026: 2, 9, 6, 2, 1, 9
Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 martie 2026:
Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 martie 2026:
Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,30 milioane de euro
„Joi, 12 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei”, au transmis reprezentanții Loteriei Române, anunțând și ce premii sunt puse în joc:
- La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro).
- La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).
- La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro).
- La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).
„La tragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.
La tragerea principală Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.
La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.
La tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.
La tragerea suplimentară Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud și cel de-al patrulea pe AmParcat.ro”, au mai precizat cei de la loto.ro.Ce conține prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a dezvăluit totul: „Vă arăt toată experiența”...