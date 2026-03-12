Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 martie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română a organizat noi trageri Loto astăzi, 12 martie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 12 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 12 martie 2026: 19, 20, 24, 7, 28, +10

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 martie 2026: 8, 4, 1, 4, 7, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 martie 2026: 29, 18, 12, 30, 27, 26

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 martie 2026: 2, 9, 6, 2, 1, 9

Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 martie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 martie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,30 milioane de euro

„Joi, 12 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei”, au transmis reprezentanții Loteriei Române, anunțând și ce premii sunt puse în joc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).

„La tragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea principală Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.

La tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea suplimentară Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud și cel de-al patrulea pe AmParcat.ro”, au mai precizat cei de la loto.ro.