Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 martie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 18:42 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 18:44
Rezultate Loto azi, 12 martie 2026 | Profimedia

Loteria Română a organizat noi trageri Loto astăzi, 12 martie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 12 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 12 martie 2026: 19, 20, 24, 7, 28, +10

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 martie 2026: 8, 4, 1, 4, 7, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 martie 2026: 29, 18, 12, 30, 27, 26

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 martie 2026: 2, 9, 6, 2, 1, 9

Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 martie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 martie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,30 milioane de euro

„Joi, 12 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei”, au transmis reprezentanții Loteriei Române, anunțând și ce premii sunt puse în joc:

  • La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro).
  • La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).
  • La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro).
  • La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).

„La tragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea principală Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.

La tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea suplimentară Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud și cel de-al patrulea pe AmParcat.ro”, au mai precizat cei de la loto.ro.

