Cerasela de la Insula Iubirii, momente grele după separarea de Rareș. A ajuns la psihiatru și i-au fost prescrise antidepresive

Cerasela de la Insula Iubirii sezonul 6 a avut parte de o perioadă mai dificilă, de când ea și Rareș s-au despărțit din cauza comportamentului ei deplasat pe care l-a avut în emisiune. Aceasta a avut nevoie de ajutor specializat și spune că medicul psihiatru i-a oferit antidepresive.

Cerasela de la Insula Iubirii sezonul 6 a ajuns la psihiatru după despărțirea de Rareș

Concurenta Cerasela de la Insula Iubirii sezonul 6 spune că Rareș a mimat totul la tv când a zis că nu era supărat pe ea și că au existat discuții chiar din avion, când s-au întors în România.

”Rareș nu a fost de acord cu nimic din ce am făcut eu acolo, el a mimat tot ce a fost la televizor, de pe avion au fost discuții, la întoarcere și din decembrie până în mai, mai exact pe 1 mai, a fost o încercare de relație. Eu mă simțeam vinovată, el îmi zicea că eu m-am îndrăgostit de Daniel, eu nu m-am îndrăgostit de el, eu am făcut doar un show cu el, nu am simțit absolut nimic pentru Daniel și chiar nu a fost, dacă era ceva fizic, imediat s-ar fi întâmplat, nu sunt genul de persoană care să mă ascund”, a declarat Cerasela pentru spynews.ro.

Cei doi au încercat să dea o șansă relației lor, însă degeaba:

”Nu a putut să suporte materialele de la televizor, m-a jignit, m-a făcut femeie ușoară și că nu își dorește o asemenea persoană lângă el. Ne-am despărțit, a plecat, și-a făcut bagajul, locuiam la mine. A fost foarte greu, eu am intrat în depresie, am început să merg la psihiatru. Ne-am uitat la primul episod împreună, după iar a plecat, iar jigniri, am suferit împreună cumva, în al doilea episod a venit înapoi acasă, a zis că mai încercăm, am început psihoterapia de cuplu, a fost bine prima zi, după iar au început discuții și toate”, a mai declarat Cerasela.

Iată cum se simte ea în prezent:

”Acum sunt pe antidepresive în continuare, fac terapie. Nu caut momentan pe altcineva, îmi e foarte greu. Îmi doresc în continuare familie, copil, vreau să fie o persoană care să mă accepte așa cum sunt, să nu mă mai schimbe cu nimic, să mă accepte așa cum sunt, să mă vadă cum sunt”, mai spune Cerasela.

Ce declarații a făcut Rareș despre despărțirea dintre ei, în urmă cu ceva vreme

Rareș a discutat într-un podcast despre viața sa amoroasă și s-a declarat ”julit”.

”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat.”, a afirmat Rareș.

Întrebat dacă are admiratoare, Rareș a zis că nu crede că e timpul pentru o listă nouă: ”Momentan sunt julit aici (n.r. arată spre inimă). Ok, poate par eu așa mișto, dar vorbești ca cu dulapul ăsta. E aceea perioadă nașpa, prin care e posibil să cauți să te apropii de anumite persoane. Realizez că încerc să fac treaba asta, să mă lipesc de alte persoane greșit de cum sunt eu. (...) Simt nevoia de atașament. Există riscul, dacă întâlnesc o persoană nouă, eu să fac mai mulți pași. Șansa să găsesc pe cineva care să facă doi pași când eu fac doi pași e mică.”

”Există riscul să intru într-o relație pansament, ceea ce mi se pare nașpa nu pentru mine. Eu să zicem că mi-am astupat rana. E nașpa pentru persoana pe care o folosesc pansament”, a mai adăugat fostul iubit al Ceraselei de la Insula Iubirii.