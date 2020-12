Cum arată acum Alexandra, fosta iubită a lui Aurel de la Insula Iubirii. Fosta concurentă și ispită se pregătește să devină mamă

”Mama zice că m-a iubit dintotdeauna, eu nu știu ce să cred. Nu știam să fac alegerile potrivite. Eu i-am zis că în elicopter sau în parașută, dar a fost acasă. A fost cea mai bună decizie. Noi vorbiserăm deja să ajungem acasă cam la aceeași oră, să mâncăm îmăreună. El m-a întrebat și ce vreau să mănânc. Am scăpat cheia din mână când am văzut ce scrie pe jos, dar nu mă așteptam la un inel, ne mutaserăm de o săptămână.

S-a pus în genunchi, îmbrăcat la cămașă…Nu am zis nici da nici nu, am zis doar: nu cred! Apoi am zis da, îmi venea să țip. Merită tot ce e mai bun. Noi am mai avut mici încercări când eram copii, dar acum am considerat că merită o șansă 100% reală. E ultima alegere, așa sper! Nu am plâns, dar eram șocată! Îl vedeam pe el foarte transpirat, se lipise cămașa de el, el avea lacrimi în ochi și tremura tot. Îi bătea inima super tare', a povestit Alexandra la Antena Stars.