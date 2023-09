Cum este Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii în ipostaza de tată. Fostul concurent a povestit la tv cum se descurcă în acest rol

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii a vorbit despre rolul său de tată, după ce Ema a adus pe lume o fetiță. Cei doi sunt foarte implicați și dedicați creșterii micuței.

Răzvan Kovacs a vorbit la tv despre cum se simte în rolul de tată și ce sacrificii a fost nevoit să facă. Acesta a confirmat faptul că micuța lor este bine, sănătoasă și se odihnește noaptea.

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, despre rolul său de tată.

Micuța Luna este cuminte și nu le creează probleme, aceștia se odihnesc și nu simt greutățile și responsabilitățile care vin la pachet în aceste situații. Iată ce spune Răzvan:

”Este foarte bine. E unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Mă ajută experiența cu nopți nedormite, dar e destul de greu în ceea ce privește lăpticul, lipsa de experiență își spune cuvântul. Asta cred că mă ajută, am experiență în a pierde nopțile. Cu Noah am avut puțină experiență, că îi făceam și lui lăptic, la început. Acum e mai complicat, că e la două-trei ore”, a spus Răzvan Kovacs la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Ema a născut prin cezariană, iar refacerea ei este una mai complicată, însă Răzvan a preluat din multe sarcini pentru ca ei să-i fie bine. Aceștia se trezesc în timpul nopții o dată la 3 ore pentru a o hrăni pe Luna.

”Doamne ajută, toată lumea este bine. Am avut un copil extrem de sănătos, am avut o naștere prin cezariană, dar recuperarea este destul de greuță, acum toată lumea e bine, Luna e foarte bine, se dezvoltă, mănâncă și ne bucurăm de ea. Este extrem de cuminte, are grijă de noi să ne lasă să dormim. Ne trezim din 3 în 3 ore să îi dăm să mânânce, dar are un somn adânc și nu e deranjată de alte sunete, mai ales că dormim și cu Noah”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

Răzvan de la Insula Iubirii și-a luat concediu pentru a o putea ajuta pe Ema să aibă grijă de Luna.

”Momentan mi-am luat liber în perioada asta. Am zis că dacă tot am ocazia să trăiesc momentele astea, să le trăiesc așa cum se poate mai frumos și mai bine. Să mă bucur de familie. Încă nu am ajuns la schimbatul de scutere, Ema este destul de strictă în ceea ce privește igiena fetiței. Nu ne lasă să o schimbăm sau să-i dăm să mănânce. Aseară am ținut-o pe piept după ce a mâncat”, a mai spus Răzvan Kovacs.

Motivul pentru care Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au plecat separați din Thailanda în sezonul 7 Insula Iubirii

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au participat în sezonul 7 Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Mai mult, concurenta și-a dorit să afla dacă partenerul său este loial, având în vedere situațiile de infidelitate din trecut.

Nu a durat mult până când atenția bărbatului a fost acaparată de Daria Cuflic, ispita feminină care l-a făcut pe partenerul Emei Oprișan să cadă în ispită. De-a lungul emisiunii, Răzvan Kovacs și focoasa blondină au fost filmați în ipostaze tandre în Thailanda.

Imaginile cu iubitul său de pe insulă au făcut-o pe fosta concurentă să ia o decizie radicală. Aceasta a pus punct relației cu Răzvan Kovacs, preferând să plece acasă separați.

Totul a luat o întorsătură neașteptată odată cu revenirea în România. Ema Oprișan i-a mai acordat o șansă iubitului său, iar lucrurile au funcționat mai bine ca niciodată între ei. În plus, cei doi au făcut cununia civilă și au devenit părinți între timp.