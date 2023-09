De ce a ”cedat” Ema și i-a mai dat o șansă lui Răzvan, deși își făcuse bagajul și plecase din Timișoara. Ce gest a făcut bărbatul

Ema și Răzvan Kovacs au vorbit despre relația lor în cadrul show-ului Interviurile Insula Iubirii, care poate fi urmărit în exclusivitate în AntenaPLAY.

”Eu nu știu cum am ajuns în punctul de a ne împăca. Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Adică eu eram în fața lui și am spus că ”niciodată nu o să mai fiu cu tine”, el a zis ”știu că toată viața o să-mi scoți ochii pentru ceea ce s-a întâmplat” și după ne-am trezit unul în brațele altuia. Nu a fost ceva gândit, ceva discutat, de comun acord, absolut nimic.

Doar că atunci când l-am simțit lângă mine am simțit că sunt lângă omul pe care îl iubesc și am sperat să nu mai fie omul pe care nu mi-l mai doresc prin atitudinea pe care o avea. Nu a fost nimic rațional, cred că a fost gândit doar cu inima și cred că acest lucru a fost cel mai important”, a afirmat Ema.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 7. Ipostaza emoționantă în care a fost pozată Claudia Florescu la cununia Emei Oprișan cu Răzvan Kovacs

Ce mai fac Ema și Răzvan de la Insula Iubirii

Răzvan a continuat: ”Am plecat despărțiți, eram despărțiți la momentul ăla, dar am zis să nu ne stricăm sărbătorile. Toată lumea știe, s-a filmat înainte de Crăciun.”

Cu toate că sunt încă împreună, Ema recunoaște că nici până în ziua de azi, când este și însărcinată, nu l-a iertat pe Răzvan.

”Sincer, eu nu am iertat și nici nu cred că e ceva de iertat. Cred că el a făcut ce a simțit și acum ține de mine dacă pot să trec peste în timp sau nu. Vorbele astea sunt foarte grele, dacă stai să le analizezi, și atunci cumva eu nu sunt în măsură să iert un om, sunt în măsură să trec peste. Iar eu încă nu am trecut peste. Am flash-uri când vine și mă pupă, îmi imaginez că pupă una dintre fete”, a explicat concurenta de la Insula Iubirii.

”Ema nu m-a iertat. A făcut în așa fel încât să plătesc pentru tot ce am făcut acolo. Am plătit cu vârf și îndesat și cu siguranță nu o să se oprească. Încă se văd lucrurile calde, încă sunt imaginile din emisiune și nu se poate spune că sunt iertate. Sunt puse deoparte și încercăm să trecem peste ele, să ne trăim viața așa cum ne dorim noi și fără să ne mai reproșăm”, a punctat și Răzvan.

Citește și: Oana Monea, prima imagine cu chipul iubitului său. Cum arată cel care a cucerit-o pe ispita de la Insula Iubirii sezonul 7

De ce a ”cedat” Ema și i-a mai dat o șansă lui Răzvan, deși își făcuse bagajul și plecase din Timișoara. Ce s-a întâmplat

Acum soții Kovacs, Ema și Răzvan au trecut prin multe după întoarcerea din Thailanda. Bărbatul amintește că s-au certat și împăcat după ce au decis să-și mai dea o șansă. Asta se întâmpla înainte să afle de sarcină.

”A fost o perioadă destul de grea cred că pentru amândoi. Tot a mea e (n.r. Ema)”, a afirmat el.

”Ideea e că eu mi-am făcut bagajul și am plecat din Timișoara când am ajuns la câteva zile. Este foarte greu să faci o legătură reală între ceea ce faci și ce gândești. Uneori încă mă mai lupt cu această chestie. Multă lume spune că stau cu Răzvan pentru copil. Eu mai am un copil și nu m-a legat de un bărbat acest lucru. Cred că este vorba despre ce simți când ești lângă omul pe care simți că-l vrei alături de tine.

A venit după mine, m-a luat, ne-am întors acasă. Cred că doar ne dorim să fim unul lângă celălalt și chiar dacă este foarte greu și uneori îmi vine să... sunt așa ca o explozie care mocnește non-stop, acum că s-a terminat emisiunea, cumva mă simt eliberată pentru că am trăit experiența, am revăzut-o, ceilalți au trăit cu noi, ne condamnă sau ne apreciază, dar la finalul zilei tot noi rămânem. Nu noi și restul lumii”, a declarat Ema.

Interviul intergral poate fi urmărit în AntenaPLAY.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 7. Ce confesiuni a făcut Bianca Giurcă, după bonfire-ul final cu Marius Moise. Concurenta a spus totul