Finala Insula Iubirii, sezon 8. Ce decizie au luat Maria și Dani cu privire la viitorul lor alături de ispitele Mădălina și Alin

Maria și Dani au luat o decizie foarte importantă cu privire la viitorul lor alături de ispitele Mădălina și Alin în Finala Insula Iubirii sezonul 8. Concurentul a făcut o alegere surprinzătoare.

Bonfire-ul final dintre Maria și Dani a fost unul extrem de tensionat. Cei doi s-au contrazis încă de când s-au întâlnit la ceremonia focului. Aceștia și-au adresat replici dure chiar în fața camerelor de filmat.

După ce și-au exprimat dorința de a pleca singuri din Thailanda, concurenții au avut parte de o surpriză neașteptată. Cei doi au fost puși față în față cu ispitele favorite pentru a lua o decizie semnificativă cu privire la viitorul lor.

Dani s-a schimbat complet la față atunci când a văzut-o pe Mădălina. Ispita feminină l-a făcut pe concurent să radieze de fericire, în ciuda celor întâmplate cu câteva minute înainte. De altfel, frumoasa blondină a declarat că nu se aștepta să trăiască o frumoasă poveste de iubire pe insulă.

„Nu am venit cu gândul să mă îndrăgostesc. Am fost luată prin surprindere până și eu de mine, de tot ce s-a întâmplat aici. Nu vreau să mă arunc cu capul înainte, o să las să vină totul de la sine. Dacă e să fie, va fi”, a spus Mădălina.

Cum a decis Dani să plece din Thailanda, după ce s-a văzut cu ispita Mădălina în Finala Insula Iubirii sezonul 8. Ce a hotărât Maria în privința viitorului ei cu ispita Alin

La ceremonia focului de pe 28 august 2024, Dani a declarat că Mădălina este persoana de care are nevoie în viața lui. Mai mult, concurentul nu și-a asumat relația cu ea, ci a susținut că se află într-o cunoaștere.

După o discuție emoționantă, Radu Vâlcan i-a pus să ia o decizie importantă: „A venit momentul. Te întreb pe tine Mădălina, ai venit aici pe Insula Iubirii singură, ca o ispită, vrei să pleci singură, exact cum ai venit, sau alături de Dani?”.

Ispita feminină a mărturisit că vrea să părăsească Thailanda alături de Dani. Surpriza a venit din partea concurentului.

„Prima dată am dat un răspuns, nu știu dacă îl știi. Am zis că vreau să plec cu ea, dar nu împreună. Dacă acum mi-ai pus aceeași întrebare din nou, clar da, vreau să părăsesc insula cu Mădă, dar aș vrea să mai am ocazia să mai vorbesc cu Maria, măcar o oră”, a fost răspunsul dat de Dani.

Tot în Finala Insula Iubirii sezonul 8, Maria a avut parte de o întâlnire cu ispita Alin la ultima ceremonie a focului. Concurenta s-a bucurat foarte tare când l-a văzut pe acesta. Emoțiile și-au spus rapid cuvântul.

Tânăra i-a povestit lui Alin despre discuția pe care a avut-o cu fostul ei partener, Dani, la bonfire-ul final. De asemenea, aceasta și-a susținut dorința de a-l cunoaște pe bărbat în afara emisiunii.

Situația a luat o întorsătură neașteptată atunci când a fost întrebată cum vrea să plece de pe insulă, singură sau alături de ispita masculina. Din respect pentru fosta relație, Maria a hotărât că este mai bine să părăsească Thailanda singură.

„Trecutul meu nu este încheiat 100%”, a zis concurenta.

„Am să-i respect dorința Mariei pentru că mai are lucruri de rezolvat între ea și Dani. Are nevoie de timp, o să plec singur, dar ce va urma depinde de Maria și o să vedem”, a fost și răspunsul lui Alin Simoiu.

Interviurile Insula Iubirii se văd exclusiv în AntenaPLAY, din 29 august

Vești bune pentru fanii Insula Iubirii. După finala sezonului 8, aceștia pot viziona interviuri exclusive, pe AntenaPLAY, cu cei care și-au testat fidelitatea în Thailanda. Concurenții au ocazia să vorbească despre experiența trăită pe insulă, dar și despre realitatea dură de care s-au lovit.

Cuplurile au petrecut 21 de zile în tentație. Ispitele feminine și masculine au testat la cote maxime relațiile concurenților. În timp ce unii au picat în ispită, alții au preferat să fie precauți și să nu ofere imagini interpretabile partenerilor.

Începând din data de 29 august 2024, abonații AntenaPLAY pot vedea o serie de interviuri exclusive cu ispitele și concurenții sezonului 8 Insula Iubirii. Ei vor povesti despre momentele de pe insulă care le-au schimbat viața.