Fiul cel mare al lui Radu Vâlcan i-a compus o scrisoare emoționantă tatălui, înainte ca el să plece la filmările Insula Iubirii

Înainte de a pleca la filmările pentru Insula Iubirii 2026, prezentatorul Radu Vâlcan a primit un bilet emoționant de la Alexandru, fiul său cel mare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 21 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 15:25
În seara de dinaintea plecării lui Radu Vâlcan în Thailanda, fiul său cel mare, Alexandru, i-a redactat o scrisoare emoționantă. Recent, Adela Popescu, a postat pe rețelele sociale mesajul scris de fiul lor.

Citește și: Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda. De ce nu îl mai însoțește la filmările Insula Iubirii 2026

Ce mesaj a primit Radu Vâlcan de la fiul său cel mare, înainte de a pleca la filmările pentru Insula Iubirii

Alexandru și-a încurajat tatăl să fie curajos și i-a cerut să nu uite că e iubit de familie.

Articolul continuă după reclamă

„Să încerci să fii curajos când stai în Thailanda, să fie bine la filmări și să nu uiți că te iubim. Ți-am făcut acest bilet pentru când și se face dor de noi”, i-a scris Alexandru tatălui său.

Soția lui Radu Vâlcan a glumit pe seama încurajării de care are parte prezentatorul de la copii:

„Totuși, cum ai reușit tu, Radu Vâlcan, să îi manipulezi până și pe copiii noștri să creadă că unde mergi tu e ceva foarte-foarte rău și greu”, a glumit Adela Popescu.

Filmările show-ului fenomen sunt în toi! Gazda show-ului, Radu Vâlcan a făcut o declarație despre noul sezon: „Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”.

Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ce aspecte ascunse din interiorul relațiilor vor ieși la iveală? Ce vor afla participanții despre ei înșiși în urma acestei participări? Cum vor pleca acasă cei care au venit ca un cuplu: împreună, despărțiți sau alături de altcineva? Toate întrebările își vor găsi răspunsul în sezonul 10 Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

AS.ro Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Observatornews.ro Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Mirela Baniaș de la Insula Iubirii, de nerecunoscut după ce a slăbit radical. Cum arată la opt ani de la difuzarea emisiunii
Mirela Baniaș de la Insula Iubirii, de nerecunoscut după ce a slăbit radical. Cum arată la opt ani de la...
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
Cu ce probleme se confruntă în sarcină Iustina de la Insula Iubirii. Cornel se pregătește pentru al șaselea copil al lui
Cu ce probleme se confruntă în sarcină Iustina de la Insula Iubirii. Cornel se pregătește pentru al șaselea...
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: „I-au aruncat-o în lac…”
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
