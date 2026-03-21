Fiul cel mare al lui Radu Vâlcan i-a compus o scrisoare emoționantă tatălui, înainte ca el să plece la filmările Insula Iubirii

Înainte de a pleca la filmările pentru Insula Iubirii 2026, prezentatorul Radu Vâlcan a primit un bilet emoționant de la Alexandru, fiul său cel mare.

În seara de dinaintea plecării lui Radu Vâlcan în Thailanda, fiul său cel mare, Alexandru, i-a redactat o scrisoare emoționantă. Recent, Adela Popescu, a postat pe rețelele sociale mesajul scris de fiul lor.

Ce mesaj a primit Radu Vâlcan de la fiul său cel mare, înainte de a pleca la filmările pentru Insula Iubirii

Alexandru și-a încurajat tatăl să fie curajos și i-a cerut să nu uite că e iubit de familie.

„Să încerci să fii curajos când stai în Thailanda, să fie bine la filmări și să nu uiți că te iubim. Ți-am făcut acest bilet pentru când și se face dor de noi”, i-a scris Alexandru tatălui său.

Soția lui Radu Vâlcan a glumit pe seama încurajării de care are parte prezentatorul de la copii:

„Totuși, cum ai reușit tu, Radu Vâlcan, să îi manipulezi până și pe copiii noștri să creadă că unde mergi tu e ceva foarte-foarte rău și greu”, a glumit Adela Popescu.

Filmările show-ului fenomen sunt în toi! Gazda show-ului, Radu Vâlcan a făcut o declarație despre noul sezon: „Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”.

