Primele imagini de la nunta Francescăi Sarao și a lui Cristi Pungă de la Insula iubirii! Ce rochie neobișnuită a purtat mireasa

Vineri, pe 22 mai 2026, Francesca Sarao și Cristi Pungă, foști concurenți la Insula Iubirii sezonul 9, au decis să spună „DA” și să își unească astfel destinele, în cadrul unui eveniment fastuos. Fanii au reacționat imediat atunci când au văzut ce rochie a ales să poarte mireasa, dar și imagini de la evenimentul cu pricina.

Nunta a avut loc la un conax de lux din Brașov și evenimenul a fost unul extrem de elegant și fastuos. Invitații s-au putut plimba în preajma piscinei, unde erau amenajate mese înalte de culoare albă, dar locul ce a impresionat cel mai mult a fost sala principală, unde culoarea alb a dominat totul. Candelabrele strălucitoare și ghirlandele cu lumini au conferit locului un aer feeric, iar mesele au fost pline de flori albe și lumânări. La candybar, gheața carbonică a învăluit deserturile în fum, întregind atmosfera magică a locului. Totuși, un detaliu ce a atras imediat atenția invitaților și i-a amuzat din plin a fost un „ȘtampeBar”, un loc potrivit celor care vor să dea un shot, exact cum obișnuita să facă și Cristi Pungă, la petrecerile de la Insula iubirii.

De la petrecere nu au lipsit nici ispite precum Naba Salem, Teodora Racos, Cristina Scarlevschi, Mattia Carnessali sau Anamaria Vaida sau concurenți precum Andrei Lemnaru, Ionela Coșa și partenerul ei, George Vornicu.

Invitații s-au distrat pe cinste, dovadă fiind chiar numeroasele clipuri de la InstaStory publicate de cei doi miri și de invitații lor, în care sunt surprinși dansând veseli pe manele și alte tipuri de muzică.

Un detaliu ce a atras atenția invitaților a fost rochia neobișnuită a miresei, care a ales să poarte un model cu despicătură adâncă și decolteu amplu, la care a ales să asorteze o pereche de ciorapi în stil dantelă, o alegerea extrem de curajoasă, rar întâlnită, pe care nu multe mirese ar fi avut curajul să o facă.

„Ce rochie superbă ți-a făcut”, a fost unul dintre comentariile urmăritorilor, semn că ideea de rochie aparține Francescăi Sarao.