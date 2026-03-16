Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda. De ce nu îl mai însoțește la filmările Insula Iubirii 2026

Adela Popescu nu îl mai însoțește pe Radu Vâlcan în Thailanda la filmările pentru Insula Iubirii 2026. Iată motivul pentru care vedeta a decis să rămână acasă alături de copii.

Adela Popescu nu îl va însoți pe Radu Vâlcan în Thailanda anul acesta. Actrița a declarat recent că va rămâne acasă, în timp ce soțul ei se va afla la filmările pentru sezonul 10 din „Insula Iubirii”.

Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda

Adela nu va mai călători cu copiii în Thailanda în perioada în care Radu filmează pentru emisiune. Dacă în anii anteriori întreaga familie obișnuia să se reunească acolo, de această dată lucrurile vor fi diferite. Radu și Adela au luat această decizie din motive de siguranță pentru cei mici, considerând că aceștia sunt mult mai în siguranță în România decât în Thailanda în această perioadă tulbure.

Citește și: În grija cui rămân copiii atunci când Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt plecați în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii 2026

Sezonul 10 din „Insula Iubirii” promite să aducă și anul acesta numeroase surprize. Unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România va aduce din nou în fața telespectatorilor poveștile de viață ale concurenților și provocările prin care aceștia trec.

Radu Vâlcan a vorbit în trecut despre experiența sa de prezentator al emisiunii și despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor. Prezentatorul a declarat că fiecare sezon este diferit, deoarece oamenii vin cu povești și experiențe de viață variate.

„Am rămas cu multe amintiri încă din primele sezoane. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, pentru că era primul. Am început să cunosc foarte mulți oameni, povești și caractere diferite. Am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, inclusiv în sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți”, a spus prezentatorul.

Citește și: Fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, scrisoare emoționantă pentru mama lui. Ce i-a scris micuțul Alexandru

Anul acesta, însă, Radu Vâlcan nu va mai fi înconjurat de familia sa la filmări. În sezoanele trecute, Adela Popescu și copiii obișnuiau să îl viziteze în Thailanda, însă de această dată prezentatorul va petrece mai mult timp departe de cei dragi.

De ce a ales Radu Vâlcan să nu își cheme familia în Thailanda

Anul acesta a venit cu multe schimbări, iar în contextul politic internațional actual, Radu Vâlcan a decis că cel mai bine pentru copiii săi este să rămână acasă.

Citește și: Primele imagini publicate de Radu Vâlcan de la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a surprins prezentatorul

„În acest an am hotărât să nu vină. Adela o să stea alături de copii, având în vedere situația actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate aceasta este situația și, din fericire, ea este acolo”, a spus Radu în timpul unei emisiuni.

Adela Popescu a postat și ea câteva imagini în mediul online cu familia, în timp ce Radu se află la filmări. Vedeta a vrut să îi arate soțului ei cât de mult îi duce lipsa în perioada filmărilor pentru „Insula Iubirii”, sezonul 10.