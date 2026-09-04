Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, limite clare pentru Marco. Ce i-a interzis categoric: „N-ai ce să cauți cu mâinile în.”

Bianca i-a impus limite clare Prințului Marco înainte de Insula Iubirii. Ce nu vrea să accepte în relația soțului ei cu ispitele feminine.

Sezonul zece al emisiunii „Insula Iubirii” îi pune la grea încercare pe Bianca și Prințul Marco. Cei doi formează un cuplu de zece ani, sunt căsătoriți de trei ani și au decis să își testeze relația într-unul dintre cele mai intense contexte. Bianca știe că are o problemă cu gelozia, însă consideră că Marco poate contribui la schimbarea acestei dinamici dacă este mai atent la limitele pe care ea le-a stabilit în relația cu alte femei.

Pe de altă parte, Prințul Marco este de părere că gelozia soției sale este exagerată. Adevărul pare să fie undeva la mijloc, însă un lucru este cert: înainte de plecarea în Thailanda, Bianca a vrut să se asigure că soțul ei știe foarte clar ce comportamente nu sunt acceptabile pentru ea.

Ce limite i-a impus Bianca Prințului Marco

Bianca i-a transmis partenerului său că nu își dorește să îl vadă depășind anumite limite în relația cu ispitele feminine. Printre lucrurile pe care i le-a cerut se numără și evitarea situațiilor care ar putea alimenta gelozia.

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„Ar trebui să fii așa cum ești tu, dar nu aș vrea să intri în apă cu fetele. Nu ai de ce să iei inițiativa să le chemi în mare. Dacă o să fie cald, te duci singur și îți faci o baie. Fără uleiuri și creme și te ung eu, mă ungi tu. Nu există. Au două mâini. Ce să cauți cu mâinile în altă parte?”, i-a transmis Bianca Prințului Marco.

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Nici în cazul unei întâlniri romantice lucrurile nu au fost lăsate la voia întâmplării. Bianca i-a explicat soțului său că, dacă va ajunge la un „dream date”, nu acceptă ca acesta să împartă patul cu o altă femeie.

„La dream date, dacă va fi să fie, trebuie să dormi pe canapea. Nu există să dormi cu altcineva în pat. Sau dormi afară, sau doarme ea afară. Nu uita că ești căsătorit. Acolo îți fuge ochiul, îți fuge gândul”, i-a mai spus Bianca.

Ce i-a interzis categoric

Limitele au fost stabilite clar încă de la început, însă rămâne de văzut dacă Prințul Marco va reuși să le respecte pe parcursul experienței din Thailanda și dacă relația lor va rezista tuturor provocărilor de la „Insula Iubirii”.

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