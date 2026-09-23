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Cauza morții lui Hayden Panettiere a fost dezvăluită. Ce a relevat autopsia

Medicul legist a stabilit că moartea actriței a fost accidentală și că nu au fost descoperite semne de traumatisme care să fi contribuit la deces.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 10:36 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 10:37
Cauza morții lui Hayden Panettiere a fost dezvăluită. Ce a relevat autopsia | Shutterstock
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Panettiere a murit luna trecută, la vârsta de 36 de ani, după ce a fost găsită inconștientă într-o locuință din Carolina de Sud.

Cauza morții lui Hayden Panettiere a fost dezvăluită

Vedeta serialelor americane „Heroes” și „Nashville” vorbise în mod deschis despre problemele sale legate de consumul de substanțe.

Actrița Hayden Panettiere a murit din cauza efectelor toxice ale fentanilului, Xanaxului și ale altor substanțe descoperite în organismul său, potrivit autopsiei efectuate de Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville, Carolina de Sud, arată cei de la bbc.com.

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În organismul actriței au mai fost identificate metocarbamol, un relaxant muscular eliberat pe bază de prescripție, și quetiapină, un medicament antipsihotic folosit pentru tratarea anumitor afecțiuni de sănătate mintală. Fentanilul este un opioid sintetic care, în ultimii cinci ani, a provocat moartea a sute de mii de americani.

Biroul medicului legist a precizat că echipajele de intervenție au început procedurile avansate de resuscitare cardiacă, însă acestea nu au avut succes.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Agenția Antidrog din SUA (DEA) urma să se alăture anchetei desfășurate de poliția locală în cazul morții fostei actrițe-copil.

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Fostul iubit al lui Panettiere, Brian Hickerson, care a recunoscut că a agresat-o, și fratele acestuia, Zack, se aflau alături de actriță în momentul în care au sosit serviciile de urgență, potrivit unui raport al poliției întocmit în ziua decesului.

Cu doar câteva luni înainte de moartea sa, Panettiere a publicat o carte autobiografică în care a vorbit pe larg despre dependența de substanțe și despre depresia postnatală.

Istoricul actriței cu dependențele

Actrița a povestit că a fost introdusă în lumea drogurilor în jurul vârstei de 16 ani, în timpul unei apariții pe covorul roșu pentru „Heroes”, când un membru al echipei sale profesionale i-ar fi oferit ceea ce era prezentat drept o „pastilă pentru energie”.

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„Nu aveam idee că nu era un lucru potrivit sau ce ușă avea să deschidă pentru mine în ceea ce privește dependența”, a declarat ea pentru revista People. „Pe măsură ce am crescut, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu mai puteam trăi.”

Fratele actriței, Jansen, a murit la vârsta de 28 de ani din cauza unei afecțiuni cardiace. În cartea sa, Panettiere a dezvăluit că și fratele ei s-a confruntat cu probleme legate de consumul de substanțe și că a folosit heroină și cocaină înainte de moarte.

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