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Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, imagini de colecție de la 20 de ani. Cum se afișa atunci alături de Prințul Marco

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii și Prințul Marco formează cel mai longeviv cuplu din sezonul X Insula Iubirii. În cei 10 ani de relație, cei doi au trecut prin mai multe schimbări. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 13:19 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 13:45
Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, imagini de colecție de la 20 de ani | Antena 1
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Bianca Ghiurcă are pe rețelele sociale imagini cu ea de la 20-21 de ani, pe când încă nu era căsătorită cu Prințul Marco, însă formau un cuplu. Concurenta de la Insula Iubirii păstrează fotografiile de acum 7-8 ani, ele marcând o perioadă importantă din povestea relației sale cu cel care i-a devenit soț.

Vezi în galeria foto imagini cu Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii realizate când avea 20 de ani și nu era încă măritată cu Prințul Marco.

Bianca păstrează fotografii din 2018 cu ea și Prințul Marco pe contul ei de Instagram.

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La Insula Iubirii, Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani, au venit direct din Italia. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din sezonul X Insula Iubirii. Prințul Marco și Bianca s-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună, devenind antreprenori și deținând un local de succes. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Prințul Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa.

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, imagini de la 20 de ani

La primul bonfire, Bianca a văzut imagini cu Prințul Marco și ispita Gabriella, precizând că în afara emisiunii soțul ei îi arată prin gesturi că o iubește, chiar dacă îi place să se uite în jur, la alte femei:

„El poate să se uite, că doar se uită și atât, dar el face multe alte lucruri prin care îmi dovedește iubirea pe care mi-o poartă. Nu e ca și când se uită la altele și mă uită acasă Nu pleacă de acasă fără mine. Nu mă iau de el pentru că se uită. Voi, bărbații, sunteți un pic mai... vă fug ochii mai mult. Bărbaților în general, acum și el exagerează (...) El a spus că ar vrea una ca mine, dar... Nu vreau să îl apăr pentru că se vede că așa e el”, a spus Bianca la primul bonfire de la Insula Iubirii.

Bianca și Prințul Marco sunt concurenți la Insula Iubirii, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

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Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii
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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY.

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