Taha Abdi Ali este unul dintre fotbaliștii convocați de selecționerul Graham Potter pentru meciul Suedia – România, programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, și transmis în direct de Antena 1.

De la paznic în metrou la naționala Suediei. Povestea fabuloasă a fotbalistului care va înfrunta România, vineri, la Antena 1 | Profimedia Images

Extrema suedeză are una dintre cele mai neobișnuite povești din lotul adversarei României: înainte să ajungă fotbalist profesionist, a lucrat inclusiv ca agent de pază în metroul din Stockholm.

De la paznic în metrou la naționala Suediei

Taha Ali s-a născut pe 1 iulie 1998, în Suedia, și a crescut în Tensta, un cartier din nord-vestul orașului Stockholm. A început să joace fotbal la vârsta de opt ani, la Spånga IS, clubul indicat și de Malmö FF drept prima sa echipă.

Povestea familiei sale începe însă în Somalia. Părinții lui Taha au fugit din calea războiului civil din Somalia la începutul anilor ’90 și s-au refugiat în Suedia, unde avea să se nască viitorul internațional suedez, potrivit informațiilor prezentate de presa suedeză și preluate de GOLAZO.ro.

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Copilăria lui Taha Ali a avut fotbalul în centrul atenției, însă nu într-un cadru de academie de elită. A început la Spånga IS și a crescut jucând mult și în curtea cartierului, alături de prieteni.

Spre deosebire de mulți fotbaliști care ajung ulterior la echipele naționale, Ali nu a fost considerat în adolescență un mare talent și nu a urmat traseul clasic prin academiile marilor cluburi. A încercat să pătrundă în sistemele de juniori ale unor echipe importante din Stockholm, însă a fost refuzat în repetate rânduri.

Într-un interviu relatat de Göteborgs-Posten, Ali a povestit despre încercarea de a intra la juniorii lui Älvsjö AIK. Atunci și-a dat seama cât de mare era diferența dintre el și jucătorii formați într-un sistem organizat. Era mai scund, avea tehnică, însă ceilalți înțelegeau jocul mai bine. Pentru o perioadă, s-a întrebat chiar dacă va reuși vreodată să facă performanță în fotbal.

Adolescența lui Taha Ali a venit și cu o altă problemă. Fotbalistul a povestit că ajunsese dependent de jocurile pe calculator și putea petrece opt sau nouă ore pe zi jucând „League of Legends”. Izolarea de prieteni și dificultățile personale au făcut ca drumul spre fotbalul profesionist să pară și mai complicat.

A abandonat școala și a început să muncească

Taha Ali nu și-a terminat liceul. În perioada în care încerca să-și găsească drumul în fotbal, a fost nevoit să muncească pentru a se întreține.

A lucrat ca resursă și asistent într-o școală, inclusiv cu copii cu nevoi speciale, dar și ca agent de pază în metroul și trenurile suburbane din Stockholm.

În tot acest timp, Ali nu a renunțat complet la fotbal. A continuat să joace pentru formații din eșaloanele inferioare suedeze, trecând pe la Sundbybergs IK și IFK Stocksund, înainte să ajungă la Sollentuna FK. Traseul său este confirmat și de Malmö FF.

A fost internațional al Suediei la futsal

Viața sportivă a lui Taha Ali a avut și o etapă mai puțin obișnuită. Înainte să devină internațional suedez la fotbal, el a jucat pentru naționala Suediei de futsal.

În perioada 2018-2019, Ali a bifat șase selecții și un gol pentru naționala de futsal. La nivel de club, a evoluat pentru Nacka Juniors FF și Hammarby Futsal.

În acea perioadă, viața sa era foarte departe de cea a unui fotbalist profesionist. Juca în ligile inferioare, avea probleme la genunchi, muncea în paralel și nu știa dacă va reuși vreodată să trăiască din fotbal.

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„Am avut mai multe accidentări la genunchi, am lucrat ca paznic și la o școală, am abandonat școala și am avut dependență de jocuri video”, a povestit ulterior Ali, într-un podcast citat de presa suedeză.

2020, anul care i-a schimbat cariera

Momentul decisiv a venit în 2020, când Taha Ali a ajuns la Sollentuna FK, în al treilea eșalon suedez.

A avut un sezon excelent: 10 goluri și 10 pase decisive în 29 de meciuri. Evoluțiile sale au atras în sfârșit atenția cluburilor importante, iar în februarie 2021, la 22 de ani, a semnat cu Örebro SK.

A fost momentul în care a făcut pasul către prima ligă suedeză. Debutul său în Allsvenskan a venit în mai 2021, chiar împotriva lui Malmö FF, potrivit clubului suedez.

Pentru Ali, primul contract la nivel înalt a avut o semnificație care depășea fotbalul. După toate obstacolele prin care trecuse – accidentări, abandon școlar, dependența de jocuri video și diferitele locuri de muncă – a simțit că reușita nu îi aparținea doar lui.

„Când am primit contractul, am simțit că nu doar eu am câștigat, ci și Tensta”, a povestit Ali.

De la Örebro la Helsingborg și apoi la Malmö

După Örebro SK, au urmat Västerås SK și Helsingborgs IF. La Västerås, unde a fost împrumutat, Ali a avut un sezon bun, iar în 2022 a ajuns la Helsingborgs.

Chiar dacă echipa a avut rezultate slabe, extrema s-a remarcat prin tehnică și dribling, devenind unul dintre jucătorii spectaculoși ai campionatului suedez.

În ianuarie 2023 a făcut pasul la Malmö FF, unul dintre cele mai importante cluburi din Suedia. A devenit rapid unul dintre favoriții suporterilor datorită stilului său spectaculos și calității în duelurile unu contra unu. Malmö FF îl descrie drept unul dintre cei mai tehnici jucători ai echipei, iar publicația clubului amintește că a devenit rapid favorit al fanilor.

La Malmö, Ali a câștigat două titluri de campion al Suediei și Cupa Suediei. În total, a ajuns la 132 de meciuri, 20 de goluri și 19 pase decisive pentru club.

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A ajuns și la naționala Suediei

Ascensiunea sa a continuat până la echipa națională. Taha Ali a debutat pentru Suedia în 2024, într-un meci amical împotriva Estoniei.

În vara lui 2026, fotbalistul a ajuns să trăiască momentul la care, cu numai câțiva ani înainte, cu greu ar fi putut visa: convocarea în lotul Suediei pentru Campionatul Mondial.

Numele său s-a regăsit în lotul anunțat pentru turneul final din America de Nord, alături de jucători precum Alexander Isak, Viktor Gyökeres și Anthony Elanga, potrivit Aftonbladet.

A debutat la Mondial și a primit mesaje din comunitatea somaleză

La Campionatul Mondial, Taha Ali a intrat pe teren în meciul împotriva Țărilor de Jos. A fost introdus în minutul 79, când scorul era deja 4-1 pentru olandezi, partida încheindu-se cu 5-1. SVT Sport

Momentul a avut o semnificație aparte și pentru comunitatea din care provine. Ali a vorbit despre originea sa somaleză și despre rolul de model pe care îl poate avea pentru copiii și tinerii care provin dintr-un mediu asemănător.

La debutul său mondial au fost prezenți și trei dintre verii săi, veniți din Canada până la Houston pentru a-l vedea jucând. Ali a povestit despre sprijinul primit din partea familiei și a comunității somaleze.

Pentru el, debutul la Mondial a fost împlinirea unui vis din copilărie. „Mândria a venit în această dimineață”, a spus Ali după partida cu Țările de Jos, potrivit televiziunii suedeze.

În această vară, a plecat din Suedia pentru prima dată

După perioada petrecută la Malmö FF, Taha Ali a făcut în vara lui 2026 un nou pas important în carieră. A semnat cu PAOK Salonic, transferul reprezentând prima sa experiență fotbalistică în afara Suediei.

Malmö FF a confirmat pe 14 iulie transferul internaționalului suedez la formația greacă. Clubul a precizat că Ali a petrecut trei ani și jumătate la Malmö, perioadă în care a câștigat două titluri de campion și o Cupă a Suediei.

La 28 de ani, fotbalistul care în urmă cu numai câțiva ani lucra în metroul din Stockholm și încerca să-și câștige existența în timp ce evolua în ligile inferioare se află acum în lotul Suediei pentru confruntarea cu România.

Drumul său de la un cartier din Stockholm, de la futsal și turele de pază în metrou, până la prima ligă, Malmö FF, naționala Suediei și Campionatul Mondial este unul dintre cele mai neobișnuite trasee din lotul adversarei României.