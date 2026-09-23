Andreea Popescu vrea să reînceapă tratamentul injectabil. Care e motivul și ce a declarat fosta dansatoare a Deliei

Andreea Popescu a dezvăluit în mediul online că vrea să se reapuce de tratamentul injectabil.

Andreea Popescu pare că a depășit cu brio perioada dificilă de după divorțul de Rareș Cojoc. Fosta dansatoare a Deliei este într-o formă fizică excelentă, a reușit să se mute într-un apartament modern din București și să obțină carnetul de conducere, potrivit Spynews.

În urmă cu puțin timp, influencerița a stat de vorbă cu urmăritorii săi și le-a dezvăluit că ar vrea să înceapă din nou tratamentul Mounjaro, care a ajutat-o și în scăderea în greutate, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Andreea Popescu, primele declarații după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui, Claudia Dumitru. Cum se împacă cu situația

Andreea Popescu, despre tratamentul injectabil

Articolul continuă după reclamă

Andreea Popescu a dezvăluit că face aproape patru luni de când a oprit tratamentul pe care l-a urmat timp de un an și câteva luni. Totuși, fosta soție a lui Rareș Cojoc a mărturisit că vrea să-l reînceapă, dar nu pentru a slăbi, ci pentru rezistența la insulină, dar și pentru a ține sub control boala autoimună de care suferă.

„Cred că fac patru luni de când nu-l mai iau. Am reușit să mă mențin, nu știu cum, nu mă întrebați. Asta pentru că am făcut tratamentul un an și vreo două-trei luni, cam așa. Este foarte important să-l ții minimum șase luni, dacă nu, un an, așa mi-a recomandat mie doctorul. L-aș reîncepe, dar nu pentru slăbit, ci pentru rezistența mea la insulină și reglarea, partea asta, că eu am boala autoimună Hashimoto și pentru asta m-aș reapuca (...) Analizele mele au ieșit top după acest tratament”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram, la Instastory.

Citește și: Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă”

Ce este Hashimoto, afecțiunea de care suferă Andreea Popescu

Boala Hashimoto este o afecțiune în care sistemul imun atacă tiroida, determinând frecvent hipotiroidism, potrivit unui site de specialitate.

Boala progresează lent, pe parcursul mai multor ani, iar semnele sau simptomele pot să nu apară, determinând deteriorarea cronică a tiroidei, dezvoltarea gușei (tiroida mărită) și insuficiența tiroidiană graduală. Nu există semne și simptome tipice tiroiditei Hashimoto, acestea fiind, în principal, cele ale glandei tiroide hipoactive.

Printre manifestările care pot apărea se numără oboseala, sensibilitatea crescută la frig, căderea părului, pielea uscată și creșterea în greutate. Boala afectează, în special, femeile de vârsta a doua, însă poate să apară și la bărbați, la femeile de toate vârstele sau la copii, mai relatează sursa citată.