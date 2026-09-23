Pe 24 septembrie este prăznuită Sfânta Muceniță Tecla, prima femeie martiră pentru Iisus Hristos.

Ce sărbătoare este pe 24 septembrie 2026. Cine a fost Sfânta Tecla, prima femeie martiră a creștinismului | Captură Youtube

Sfânta Tecla este socotită cu Apostolii. Pentru credința ei, Dumnezeu i-a dat darul vindecării bolnavilor, iar toți cei care ajungeau la peștera sa erau vindecați de orice boală erau cuprinși, potrivit crestinortodox.ro.

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Cine a fost Sfânta Tecla, prima femeie martiră a creștinismului

Sfânta Tecla s-a născut din părinți păgâni în cetatea Iconiu. S-a logodit cu Tamir, un tânăr care provenea dintr-o familie bună, în timpul în care la Iconiu venise Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Varnava, ca să predice Evanghelia, potrivit sursei citate mai sus.

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După ce a ascultat cuvântările Sfântului Apostol Pavel, Tecla a decis să se convertească la creștinism și să rămână fecioară.

Auzind că nu mai vrea să se căsătorească, mama sa a bătut-o, a torturat-o și a lăsat-o nemâncată. Pentru că nici după aceste chinuri cumplite nu s-a lepădat de credința în Iisus Hristos, mama ei a dat-o pe mâna judecătorului cetății și i-a cerut să o ardă în foc, spunând că nu este fiica ei, ci o „ramură uscată și blestemată odraslă”, potrivit crestinortodox.ro.

Deși a fost aruncată în foc, Tecla a ieșit nevătămată. Ea l-a urmat pe Sfântul Apostol Pavel la Antiohia. Aici, un tânăr și-a dorit să o ia de soție, iar, pentru că ea l-a refuzat, acesta a acuzat-o în fața conducătorului cetății că este creștină. Cu toate că a fost aruncată la fiare, animalele nu s-au atins de ea.

După ce a primit binecuvântarea de la Sfântul Apostol Pavel, Tecla s-a retras la Maaloula, oraș situat la 70 de kilometri de Damasc, în Siria, mai relatează sursa citată mai sus.

Datorită credinței sale de neclintit, Dumnezeu i-a oferit darul vindecării bolnavilor, iar toți cei care ajungeau la peștera ei erau vindecați de orice boală.

Și în Maaloula a avut probleme. Vracii din zonă i-au întors pe localnici împotriva ei. Ca să scape de răutatea îndreptată către ea, Tecla s-a rugat, iar în urma rugăciunilor sale, stânca s-a despicat și i-a devenit mormânt, potrivit sursei citate.

Tot pe 24 septembrie este prăznuit și Sfântul Siluan Athonitul. El s-a născut în 1866, la Tambov (Rusia), dintr-o familie de creștini. Din cauza vieții trăite în păcat, a fost mustrat de Maica Domnului, așa că a decis, la 26 de ani, să ajungă la Sfântul Munte. Sfântul Siluan Athonitul s-a călugărit la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, notează crestinortodox.ro.

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