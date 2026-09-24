Cum va fi vremea în weekend, 26-27 septembrie 2026. Unde se întorc ploile și câte grade vor fi

Românii vor avea parte de o vreme schimbătoare în ultimele zile ale săptămânii. Temperaturile se vor menține, în general, în limite apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii septembrie, însă ploile își vor face apariția în mai multe zone. Iată cum va fi vremea de vineri, 25 septembrie, până duminică, 27 septembrie 2026.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vremea din următoarele zile va aduce diferențe de la o regiune la alta. În unele zone temperaturile vor urca spre 24-25 de grade, în timp ce norii și ploile slabe vor apărea temporar în mai multe regiuni. Prognoza meteo actualizată poate fi consultată pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, www.meteoromania.ro.

Cum va fi vremea vineri, 25 septembrie 2026

Vineri, vremea va fi diferită de la o regiune la alta. În sud-est vor exista perioade cu înnorări, iar aversele vor apărea în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Izolat, ploi slabe sunt posibile și în restul țării. Cantitățile de apă vor fi, în general, reduse, iar pe litoral vântul va avea unele intensificări.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între aproximativ 15 și 25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Munteniei.

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În București, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maxima va ajunge la aproximativ 23-24 de grade, iar probabilitatea pentru ploi slabe va crește mai ales spre noapte.

Vremea sâmbătă, 26 septembrie 2026

Sâmbătă, cerul va avea înnorări mai accentuate în jumătatea de sud-est a țării. Local, la munte, și izolat în celelalte regiuni vor fi posibile averse slabe. Vântul va deveni mai intens pe litoral, unde rafalele pot ajunge la aproximativ 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 15 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. În Capitală, vremea va fi ușor mai rece, cerul va fi mai mult noros și temporar poate ploua slab. Maxima va fi de aproximativ 21-23 de grade, iar minima de 10-12 grade.

Cum va fi vremea duminică, 27 septembrie 2026

Duminică, temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice specifice sfârșitului de septembrie. Norii vor apărea mai ales după-amiaza și la începutul nopții, iar pe arii restrânse sunt prognozate averse slabe în zona montană, în centrul și în sudul țării.

Vântul se va intensifica în estul Munteniei și local în Dobrogea, iar pe litoral rafalele pot fi mai puternice. Temperaturile maxime se vor situa între aproximativ 18 și 24 de grade.

În București, duminică se anunță o vreme în general frumoasă, cu o temperatură maximă de 23-24 de grade și probabilitate redusă de ploaie.

Ce se întâmplă cu vremea după weekend

După weekend, evoluția vremii va rămâne schimbătoare. Luni sunt posibile temperaturi de până la aproximativ 26 de grade în cele mai calde zone, însă ulterior jumătatea estică a țării va resimți o nouă răcire.

Marți, 29 septembrie, ploile se pot extinde în estul României, unde izolat cantitățile de apă ar putea deveni mai importante. În vest, temperaturile se vor menține ceva mai ridicate, iar probabilitatea de ploaie va fi mai redusă.

Și în București temperaturile sunt estimate să scadă la începutul săptămânii viitoare, cu maxime în jurul valorii de 20-22 de grade și o probabilitate mai ridicată de ploaie. Prognozele meteo sunt actualizate permanent, astfel că evoluția exactă a precipitațiilor și temperaturilor trebuie urmărită în informările Administrației Naționale de Meteorologie.

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