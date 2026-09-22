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A fost căsătorită Nattasha Black de la Insula Iubirii sezonul X? Detaliul care o dă de gol

Pe internet, a început să circule o fotografie cu o tânără brunetă în rochie de mireasă despre care se crede că ar fi chiar Nattasha Black, concurenta de la Insula Iubirii sezonul X.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 15:18 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 15:34
A fost căsătorită Nattasha Black de la Insula Iubirii sezonul X? Detaliul care o dă de gol | Captură Instagram
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Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo) formează unul dintre cuplurile de la Insula Iubirii sezonul X. Cei doi concurenți stabiliți în Marea Britanie sunt împreună de un an și șapte luni și au decis să își supună relația la cel mai greu și irezistibil test la tentațiilor.

Spre surprinderea multora, ea are o meserie atipică, fiind dominatoare, detaliu care a făcut-o să devină una dintre concurentele controversate ale acestui sezon. Cu toate acestea, puține informații se cunosc despre trecutul ei.

Recent, în spațiul public, au început să circule mai multe imagini în care se crede că ar fi Nattasha pe vremea când nu avea operații estetice. Una dintre ele a atras atenția în mod deosebit, deoarece pare a fi concurenta, înainte de interevenții, dar îmbrăcată în rochie de mireasă.

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IMAGINEA AICI:

Întrebarea care apare acum este dacă și Nattasha a fost căsătorită înainte. Deși nu se știe cu certitudine dacă este ea sau nu în acea fotografie, pentru că nu există declarații în acest sens, imaginea cu pricina rămâne destul de sugestivă pentru fanii emisiunii Insula Iubirii, potrivit Spynews.ro.

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Cum s-au cunoscut Nattasha Black și Lorenzo de la Insula Iubirii sezonul X

Lorenzo este activ în mediul online. Potrivit Spynews, concurentul de la Insula Iubirii, sezonul X, a făcut un live pe TikTok, acolo unde a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Nattasha, iubita lui.

Concurentul a afirmat că a fost căsătorit aproximativ șapte ani, după care a divorțat. După ce a stat singur câțiva ani, Lorenzo a cunoscut-o pe Nattasha pe TikTok, în timpul unei sesiuni live.

Ulterior, au început să vorbească în privat. Deși nu se simțea pregătit pentru o nouă relație, Lorenzo spune că a fost atras de felul în care bruneta se comporta cu copiii lui, dar și cum îl făcea să se simtă.

„Am fost un om însurat, timp de aproximativ șapte ani, după care am divorțat. Nu vreau să intru prea mult în detalii, nu are asta importanță. După ce am divorțat, am stat trei-patru ani singur. Relația mea (n.r. cu Nattasha) a plecat de aici, de pe TikTok. Eram live pe TikTok, într-o seară în care făceam sarmale. A intrat Nattasha și mi-a atras atenția. Am început să conversăm, ne-am întâlnit, iar eu nu eram pregătit. Nu mă gândeam că îmi voi mai face o relație. Puteți să judecați domeniul ei de activitate, mi-e indiferent. Dar m-a atras felul ei în care s-a comportat cu copiii mei, grija pe care mi-a oferit-o, atenția și felul în care m-a făcut să mă simt bărbat”, a declarat Lorenzo, pe TikTok, potrivit Spynews.

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