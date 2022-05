Insula Iubirii sezonul 6. Bogdan a aflat ce decizie a luat iubita lui, Celia la ceremonia focului. Ce gest a făcut partenerul ei

Radu Vâlcan i-a oferit o șansă unică într-un sezon la Insula Iubirii, iar el a acceptat-o. Iată că, ajuns la bonfire-ul unde și Celia este invitată, Bogdan decide să o ceară de soție. Cei doi sunt nevoiți să plece de pe insulă.

Bogdan o cere de soție pe Celia la Insula Iubirii sezonul 6. Iată ce s-a întâmplat

Bogdan și Celia par a fi un cuplu sudat, bazat pe iubire, iar ediția din această seată i-a surprins pe cei doi în cea mai romantică ipostază. El s-a așezat în genunchi în fața ei și i-a cerut mâna, iar ea a acceptat.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Primele apropieri între Cristina și Cătălin? Ce i-a mărturisit iubita lui Sebastian după Bonfire

„Mi-au dat lacrimile, m-am emoționat foarte tare”, spune Bogdan.

„Perioada asta fără el a fost grea, acum sunt foarte fericită”, spune și Celia.

„Celia și Bogdan sunteți cuplul care a ajuns la ceremonia specială a focului, dar această șansă vine și cu un preț. Părăsirea acestei insule. El a ajuns la un nivel al răbdării de nesuportat”, le spune Radu Vâlcan.

„Când mi s-a oferit șansa am zis să hotărăști tu. Mai am ceva să-ți spun și am realizat și mai mult cât te iubesc și vreau să fac acest lucru. Vreau să trăiesc cu tine pentru totdeauna, vrei să accepți asta?”, îi oferă Bogdan inelul Celiei.

„Da”, a fost răspunsul afirmativ al ei.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Radu Vâlcan a apărut în toiul nopții la vila băieților și a cerut să discute cu Bogdan. Ce i-a propus

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cicognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.