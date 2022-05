Insula Iubirii sezonul 6. Cerasela i-a dat Celiei un inel și a zis ce va face după show. De ce s-a certat cu Cristina, de fapt

În cadrul episodului 4 de Bonfire integral din Insula Iubirii sezonul 6, difuzat pe AntenaPlay, Cerasela a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Aceasta i-a spus lui Radu Vâlcan nu doar că i-a dăruit Celiei un inel la plecare, dar și ce intenționează să facă, după emisiune.

De asemenea, tot în cadrul acestui bonfire, Cristina a explicat de ce s-a certat cu Cerasela, de fapt.

Doar patru dintre concurentele de la Insula Iubirii sezonul 6 s-au întâlnit la bonfire, la scurt timp după plecarea Celiei. A fost momentul în care au ieșit la iveală detalii surprinzătoare, ce nu s-au văzut la TV, ci doar în cadrul episodului 4 de Bonfire integral din Insula Iubirii sezonul 6, difuzat pe AntenaPlay.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Primul sărut de pe insulă a fost între două concurente. Cum s-au distrat la petrecere

„Celia v-a spus ceva când a plecat?”, a fost întrebarea pusă de Radu Vâlcan.

„Ne-am luat la revedere, mie mi-a spus că vom rămâne prietene și că ne vom vedea în țară. Și eu îmi doresc asta. Vreau să ne vedem în țară, vreau să rămânem prietene, vreau să ne cunoaștem. Aici nu am apucat, deoarece am zis că o să avem noi două timp să vorbim una cu alta. Noi am avut o chimie și o relație foarte plăcută. A fost o chimie tăcută, noi stăteam una lângă alta sau ne uitam una la alta și eram acolo, cu puține vorbe. Dragoste la prima vedere, dar dragoste de prietenie, nu sexuală. Nu are nicio legătură. I-am oferit și un inel pentru că așa am simțit. Când a plecat i-am dat un inel de-al meu, asta am simțit, asta am făcut”, a fost dezvăluirea complet neașteptată pe care a făcut-o Cerasela despre Celia.