Insula Iubirii sezonul 6. Oana și Cristina și-au spus ceva complet neașteptat. Imagini nedifuzate de la bonfire

Cristina a avut ocazia să stea față în față cu ispita Oana la o ceremonie a focului cu totul și cu totul specială. Cele două și-au pus întrebări, și-au făcut confesiuni și astfel au ieșit la iveală detalii surprinzătoare despre Sebastian.

Ce și-au pus Cirstina și ispita Oana în episodul 11 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6

În episodul 11 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Cristina și Oana au stat față în față, într-o confruntare de zile mari. Așa cum era de așteptat, Sebastian a fost tema „preferată” de discuție.

„Eu sunt bine acum. Înainte păream că sunt bine, acum sunt foarte bine. M-am lăsat ajutată de băieții de la vilă, mi-am permis să simt, nu doar să gândesc și atunci, doar atunci, poți să fii fericit. A fost o experiență mai mult decât benefică, sunt foarte recunoscătoare pentru tot și mă bucur că am luat deciziile pe care le-am luat. Decizia pe care am luat-o de-a mă despărți de Sebastian am luat-o înainte să văd filmulețele. Îi doresc tot binele din lume”, a zis Cristina.

De asemenea, cele două au continuat să vorbească și așa au ieșit la iveală detalii importante despre Sebastian.

„Când suntem bine, atunci suntem extraordinar de bine, râdem, glumim. Suntem ca într-un film, avem momente frumoase, ne distrăm, este totul perfect. Când nu suntem bine suntem în extreme, ne respingem…Indiferent de relația pe care o aveți voi, eu îmi doresc ca Sebastian să fie bine, ca Sebastian să ajungă la un echilibru pe care l-a căutat și încă îl caută. L-am ajutat, prin simpla prezență, prin faptul că a zis că lângă mine se poate simți liniștit. Oferi liniștea unui om, dart e dezechilibrezi pe tine. Dar nu conștientizezi că ești dezechilibrat. Eu sunt o femeie foarte puternică și asta datorită tuturor expriențelor din trecut, pentru că nu am avut o viață ușoară. Din moment ce am luat o decizie, nu stau să mă blochez acolo. Nu am nevoie să sufăr. Am și suferit alături de Sebastian”, a dezvăluit Cristina, într-un moment de sinceritate.

Mai mult decât atât, tot în cadrul aceluiași bonfire, Cristina a zis despre Sebastian că poate nu a fost sincer în totalitate cu Oana și nu i-a zis cât a suferit după ea, după despărțire.

„Important este să faceți ceea ce simțiți, dar totodată să și gândiți tot ceea ce faceți. Și să te pui pe tine pe primul loc, pentru că eu nu m-am pus pe primul loc. Să nu uiți niciodată asta. Ești femeie, ești frumoasă, ai foarte mult de oferit, unui bărbat”, a fost sfatul dat de fosta iubită a lui Sebastian.

În plus, Oana a mărturisit lui Radu Vâlcan faptul că a avut încă de la început o părere bună despre Cristina, fiindcă Sebastian mereu a vorbit-o numai de bine.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind episodul 11 din bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

