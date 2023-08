Insula Iubirii, sezonul 7. Cum a reacționat Romeo Vasiloni când a aflat că Ema Oprișan este însărcinată cu Răzvan Kovacs. Ce a zis

Romeo Vasiloni a vorbit despre reacția pe care a avut-o atunci când a aflat că Ema Oprișan este însărcinată cu Răzvan Kovacs. Cei doi au fost foarte apropiați în sezonul 7 Insula Iubirii, însă au decis să rămână doar prieteni.

Vestea că Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au căsătorit și că vor deveni părinți a luat pe toată lumea prin surprindere, în mod special pe Romeo Vasiloni. Cei doi au părăsit Thailanda despărțiți, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată acasă.

Concurenții s-au gândit să își mai acorde o șansă, iar acum așteaptă cu nerăbdare să își strângă în brațe fetița. Tânăra mai are un băiețel din fosta relație pe care Răzvan Kovacs îl iubește foarte mult.

La 6 luni de la experiența din sezonul 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și-a făcut apariția alături de soțul său la testimonial. Fanii emisiunii au fost surprinși de faptul că aceasta este însărcinată cu bărbatul care a picat testul fidelității.

Chiar și Romeo Vasiloni, ispita de care s-a apropiat cel mai mult în Thailanda, a fost uluit de evoluția concurentei de când a ajuns în România. Mai mult, se pare că acesta a aflat despre căsătorie și sarcină de la televizor.

Cum a reacționat Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii sezonul 7 când a aflat că Ema Oprișan s-a căsătorit și este însărcinată cu Răzvan Kovacs

Ispita masculină a avut o surpriză când a urmărit ultima ediția a sezonului 7 Insula Iubirii. Romeo Vasiloni nu a mai ținut legătura cu Ema Oprișan după emisiune, motiv pentru care nu a știut că tânăra urmează să aibă un copil cu Răzvan Kovacs.

”Am fost surprins, foarte surprins, eu văzusem o Ema care s-a schimbat și care nu mai voia să-l accepte pe Răzvan. Ulterior nu știu ce s-a întâmplat, probabil că a convins-o din nou că s-a schimbat, sincer nu știu, nu vreau să comentez asta, e fix alegerea ei, fiecare cum își așterne așa doarme (...) Eu am aflat că ea și Răzvan s-au împăcat în urmă cu două seri, în emisiune, nu știam că s-au împăcat pentru că nu am fost curios să întreb ce face, care mai e viața ei, dacă s-au împăcat sau nu, o întrebam dacă e bine, dacă e ok. Se zvonea că s-ar fi împăcat, dar nu am întrebat”, a povestit el, potrivit spynews.ro.

”Noi am ținut legătura încă vreo două săptămâni-trei, după ce ne-am întors din Thailanda, după care m-a blocat fără niciun motiv și când a început să se difuzeze emisiunea m-a deblocat și am început să vorbim din nou, dar într-o manieră prietenească, nu i-am scris eu niciodată, mereu îmi scria ea în legătură cu emisiunea, că uite ce frumos, uite ce fain arată”, a mai adăugat el.

Ce mesaj le-a transmis Romeo Vasiloni lui Răzvan Kovacs și Emei Oprișan

Romeo Vasiloni a ținut să le transmită și un mesaj celor doi, fără reținere: ”Șocat e mult spus, dar bănuiam, dar nu eram sigur, totuși speram să nu se întâmple asta, dar na. Acum ce să le zic, să aibă multă fericire, sper că Razvan s-a schimbat și să aibă grijă de ea pentru că Ema merită, însă are și ea unele mici probleme emoționale și este bipolară și ea, sper să fie fericiți, să se nască copilașul lor cu bine și să fie sănătos”.