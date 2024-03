Insula Iubirii, sezonul 7. Cum arată mama Biancăi Giurcă. Acestea seamănă ca două picături de apă

Bianca Giurcă, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, se mândrește cu o mamă superbă. Asemănarea dintre cele două este uriașă. Se pare că tânăra a moștenit frumusețea de la femeia care i-a dat viață.

Bianca Giurcă, fosta iubită a lui Marius Moise de la Insula Iubirii sezonul 7, și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare în care apare alături de mama ei. Acestea seamănă ca două picături de apă.

Deși este o fire discretă în ceea ce privește viața personală, tânăra nu a ezitat să le arate oamenilor de pe contul de Instagram cine este femeia care i-a dat viață. Fotografia pe care a postat-o în mediul online a atras privirile tuturor.

Chiar dacă a apărut des pe micile ecrane ale televizoarelor atunci când se afla în Thailanda alături de fostul partener, Bianca Giurcă a preferat să nu vorbească despre familia ei, fiind un subiect delicat pentru ea.

Cât de frumoasă este mama Biancăi Giurcă, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 este de o frumusețe răpitoare. Tânăra se mândrește cu cele mai superbe trăsături ale feței pe care le-a moștenit chiar de la mama ei.

Femeia care i-a dat viață și a crescut-o pe Bianca Giurcă are un chip blând și un farmec aparte. Se poate vedea de pe fața ei că este un om bun și iubitor. De asemenea, fosta iubită a lui Marius Moise are o relație specială cu mama ei.

Un lucru este cert, Bianca Giurcă a „luat” de la mama ei forma și culoarea ochilor. Asemănarea dintre cele două este izbitoare. Până și oamenii din mediul online au fost fascinați de frumusețea lor.

De ce a refuzat Bianca Giurcă să își revadă mama, după despărțirea de Marius Moise

Bianca Giurcă a trecut prin momente dureroase după despărțirea de Marius Moise. Deși au decis să mai acorde o șansă poveștii lot de dragoste odată cu întoarcerea din Thailanda, lucrurile dintre ei nu au funcționat.

Așadar, cei doi au luat decizia să o ia pe drumuri separate. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 a suferit mult din cauza acestei alegeri. Tânăra s-a mutat în București și a refuzat să își revadă mama, care stă în același sat cu Marius Moise, o perioadă lungă.

Când a simțită că a trecut peste despărțirea de fostul partener, aceasta a început să își viziteze mai des familia.

„Tatăl meu locuiește în Germania, iar mama mea locuiește în Ialomița, în același sta cu Marius. Dacă m-aș duce să o văd pe mami știu sigur că aș ajunge la Marius și nu mă mai duc la mami o perioadă. (...) Părinții mei sunt divorțați, da. (...) Nu am fost victima, mi-a plăcut că mi-ați ținut partea, dar nu am fost victima. Cumva, și eu am greșit, trebuie să recunoaștem. Eu cred că sunt singura fată din sezonul ăsta care a picat în ispită”, a povestit Bianca Giurcă într-un videoclip din mediul online.