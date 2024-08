Insula Iubirii, sezonul 8. Ce a postat Claudiu în online, după difuzarea bonfire-ului final cu Simona. Mesajul transmis iubitei

Claudiu de la Insula Iubirii sezonul 8 a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele sociale, după ce au fost difuzate imaginile cu el și Simona de la bonfire-ul final. Acesta i-a făcut o declarație de dragoste partenerei sale, de față cu prietenii virtuali.

Ultima ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 8 a fost intensă pentru Claudiu și Simona. Cei doi au avut parte de o întâlnire cu scântei la bonfire-ul final, unde a fost prezentă și ispita Anamaria.

Pe insulă, concurentul a apelat la gesturi ce au făcut-o pe partenera lui să sufere. Mai mult, tânăra a pus capăt relației. Apropierile dintre Claudiu și ispita Anamaria au adus multe lacrimi pe fața concurentei.

Revederea cu iubitul său a fost extrem de emoționantă. Simona și-a stăpânit cu greu sentimentele, în timp ce Claudiu nu s-a mai putut abține și a început să plângă în fața camerelor de filmat.

Deși a picat în ispită, bărbatul a dezvăluit că acest test l-a făcut să își dea seama că o iubește pe Simona. În plus, acesta a mai adăugat că tânăra este femeia lângă care își vede viitorul. Cuvintele sale nu au înduplecat-o pe Simona.

Când a fost întrebat cum își dorește să plece acasă: singur, împreună cu ispita sau cu iubita lui, Claudiu a mărturisit că vrea să meargă în România alături de Simona. Decizia ei l-a luat prin surprindere. Aceasta a hotărât că este mai bine să rămână singură.

Situația a luat o întorsătură neașteptată odată ajunși în țară. Concurenta s-a gândit foarte bine la alegerea pe care a luat-o în privința cuplului lor. După ce a analizat întregul context, aceasta a decis să-i mai ofere o șansă bărbatului.

La ultimul testimonial, Simona și Claudiu au evidențiat că sunt mult mai bine decât atunci când au venit în Thailanda pentru a-și testa relația. Tânăra a reușit să treacă peste episoadele de infidelitate ale iubitului său, fapt care a adus o schimbare esențială în cuplul lor.

Ce a putut să posteze Claudiu de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce s-a aflat că formează în continuare un cuplu cu Simona

La scurt timp de la difuzarea bonfire-ului final, Claudiu a ținut să transmită un mesaj neașteptat pe contul de Instagram. Acesta a vorbit, fără pic de reținere, despre sentimentele pe care le are față de Simona.

„De mână am intrat împreună și tot de mână am plecat separat, marele meu regret este acela că am fost nevoit să te trec prin tot acest calvar pentru a-mi da seama cât de mult te iubesc și cum trebuie să iubesc cu adevărat! Îmi pare rău pentru toată suferința provocată și indiferent de ce o să fie între noi, ești și vei fi cea mai specială femeie din viața mea!”, a fost descrierea folosită de Claudiu în dreptul unei poze cu el și Simona de la Insula Iubirii sezonul 8.

Postarea lui a generat mai bine de 3 mii de like-uri din partea prietenilor virtuali.

Finala Insula Iubirii sezonul 8 are loc pe 28 august 2024, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.