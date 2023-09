Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Marius Moise, dezvăluiri exclusive despre relația cu Bianca. Ce se întâmplă între ei acum

În cadrul celui mai recent episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a vorbit deschis despre experiența care i-a schimbat viața. Concurentul de la Insula Iubirii, sezonul 7 a dat cărțile pe față și a spus care este relația dintre el și Bianca Giurcă acum.

Marius Moise și Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7 au părăsit insula despărțiți, dar povestea lor de dragoste nu s-au oprit acolo. Deși au mai dat o șansă iubirii lor, lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit, iar momentul difuzării emisiunii la TV a reprezentat un moment decisiv pentru ei. Care este însă acum relația dintre concurenții de la Insula Iubirii, sezonul 7 a devăzluit Marius Moise într-un interviu exclusiv.

„Să văd emisiunea nu a fost tocmai plăcut, deși am așteptat cu nerăbbdare. Mi-a fost rușine la un moment dat văzând comportamentul meu. Nu sunt mândru sub nicio formă. Când am văzut emisiunea am văzut o grămadă de lucruri noi. Mai știam anumite lucruri din perspectiva ei, dar când am văzut emisunea am văzut mult mai multe lucruri. Am reacționat ok și eu greșisem. Am încercat să o înțeleg și eu pe ea și ea pe mine. M-a deranjat cea mai tare seara când a intrat peste Alin în baie, am petrecut ore împreună”, a mărturisit Marius Moise de la Insula Iubirii, sezonul 7.

Care este relația dintre Marius Moise și Bianca Giurcă de la Insula Iubrii, sezonul 7 în prezent. Concurentul a recunoscut totul

În cadrul celui mai recent episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a explicat cum au stat lucrurile după ce el și Bianca Giurcă au revenit în țară. Potrivit declațiilor sale, cei doi au petrecut sărbătorile împreună cu familiile lor.

„Am stabilit de comun acord, după ce am plecat din emisiune, să petrecem sărbătorile împreună. Ea nu voia să se mute înapoi la părinții ei, voia să își caute o chirie și am zis că e ok. Stai 2,3 săptămâni să îți găsești ceva ok. Lucrurile nu mai sunt ok între noi, dar noi nu suntem dușmani (...) Porcul l-am tăiat cu Bianca pentru că s-a tăiat fix când am ajuns. Părinții ai mei și ai ei deja tăiaseră porcul și ne-am oprit”, a povestit fostul iubit al Biancăi Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7.

Mai mult decât atât, amândoi au trecut prin perioade grele și deș au spus în nenumărate rânduri că au pus capăt relației, situația a fost puțin diferită.

„Eu n-am mai pus problema să fim împreună din Tailanda, dar e complicat. Atunci când sunt sentimente...cred că am zis de zeci de ori că mă despart de Bianca și la câteva zile m-am împăcat. Relația asta și iubirea asta proastă nu o înțeleg. Cred că e o relație toxică și pentru ea și pentru mine. Au tot fost niște chestii du-te vino. Punctul final nu s-a pus demult. Nu vreau să spun exact, dar nu chiar demult.

Fostul iubit al Biancăi Giurcă de la Insula Iubirii a mai menționat că nu este pregătit pentru o nouă relație și că, de fapt, nici nu a trecut pentru relația cu ea. În plus, bărbatul a dezvăluit că ei nu au rupt complet legăturile și mai vorbesc.

„Eu cu Bianca suntem în relații normale. Cred că așa e normal la orice relație, chiar dacă se termină să existe bun simț, să putem să ne salutăm, să vorbim (...) Faptul că ea mi-a scris sau poate vorbim în 2,3 mesaje într-o zi nu are legătură cu faptul că am fi împreună sau nu. E de bun simț să rămâi în relații normale cu o persoană care a fost foarte importantă în viața ta”, a mai spus acesta.

Cum comentează Marius Moise de la Insula Iubirii, sezonul 7 comportamentul său cu ispita Oana Monea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor

De-a lungul sezonului 7 Insula Iubirii, Marius Moise a fost condamndat pentru comportamentul său de către fanii emsiunii. Încă din primele ore petrecute în Tailanda, el s-a apropiat de ispita Oana Monea, i-a făcut declarații dureroase pentru partenera sa și mai târziu, au avut loc atingeri controversate.

Acum, Marius Moise a explicat, în exclusivitate pentru Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, că după revenirea în țară ei nu au luat absolut deloc legătura și chiar s-a declarat șocat de declarațiile ispitei de la testimoniale.

„Eu nu am simțit în momentul acela că pe Oana au deranjat-o atât de multe lucruri câte a spus ea de fapt. Ca să spun sincer nici nu cred că au deranjat-o atât de multe lucrui. Cred că așa i-a convenit să pice victimă”, a mărturisit bărbatul.

„Cred că și ea ar trebui să se gândească dacă tu îi spui numai vorbe frumoase unei persoane și faci lucrurile pe care el și le dorește, e posibil ca el chiar să creadă că tu așa ești și își fac plăcere.

Atunci când s-au întâlnit ispitele cu concurenții, la bonfire-ul acela ea a purtat un sacou fără sutien și se tot apleca în fața mea. Și când te apleci, rămâi în sânii goi. Și făcând lucrurile acestea, tu vii la mine, rămâi în sânii goi în fața mea, îmi spui că nu ai lenjerie intimă, nu știu la ce vrei să te aștepti. Dacă am greșit sau am exagerat cu ceva față de ea, chiar îmi cer scuze, dar eu nu am văzut-o pe Oana aceea sensibilă de care vorbește ea”, a ținut să precizeze Marius Moise de la Insula Iubirii, sezonul 7.

