Marius Moise și Bianca Giurcă de la Insula Iubirii s-au întâlnit în club. Ce s-a întâmplat între ei. În ce relație sunt în prezent

Marius Moise, Bianca Giurcă și Alin Simoiu s-au aflat toți 3 în același club. Fostul concurent de la Insula Iubirii a povestit cum a reacționat când și-a văzut fosta iubită.

Mai mulți concurenți și ispite de la Insula Iubirii au fost în același club. Printre aceștia s-au numărat și foștii iubiți Bianca și marius, dar și ispita Alin, care a avut parte de apropieri și săruturi cu tânăra, în timpul show-ului.

Marius Moise a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, unde le-a mărturisit curioșilor că s-a întâlnit cu Bianca și că s-au salutat, însă între ei nu mai este nimic.

Marius Moise a mai povestit că Bianca și-a mai lăsat câteva lucruri la el acasă, însă bărbatul este dispus să i le returneze oricând.

Citește și: Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 a fost filmată noaptea în club. Unde se afla Alin Simoiu și ce mesaj a transmis

În ce relație sunt în prezent Marius Moise și Bianca Giurcă. Cei doi au fost în același club

De asemnea, Marius a povestit că s-a întâlnit și cu Alin în același club.

„Da, sunt foarte multe întrebări legate de Bianca. Ne-am întâlnit aseară în club, ne-am salutat. Cam atât. Nu mai există nimic între noi sau nici nu poate să mai fie ceva pe viitor. Pur și simplu, ne salutăm, are niște lucruri pe la mine, când vrea poate să și le ia. Inclusiv lănțișorul ăla de care tot vorbește toata lumea. E tot acolo, poate să îl ia când vrea. Și cu Alin m-am întâlnit, m-am salutat, nu am nimic cu Alin, am schimbat două cuvinte. A fost drăguț aseară în club”, a povestit Marius Mose pe Instagram.

Citește și: Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7, mesaj cu subînțeles pe Instagram, la 5 dimineața. Ce au descoperit fanii

Din ce câștigă Bianca Giurcă bani, după participarea la Insula Iubrii, sezonul 7

După despărțirea de Marius Moise, tânăra a plecat de la el și se înteține singură, așa cum a dezvăluit chiar ea pe rețelele de socializare. Bianca Giurcă de la Insula Iubrii, sezonul 7 locuiește, în prezent, singură în București, cu chirie.

Mai mult, ea a mărturisit că și în perioada filmărilor, dar și în timpul relației cu Marius a plătit întotdeauna chiria pentru apartamentul din Capitală.

Întrebată din ce câștigă bani acum tânăra a oferit, inițial, un răspuns ironic. Ea a spus că ar lucra într-un lanț de supermarket-uri, la aranjat marfă.

Ulterior, a revenit cu un răspuns sincer la această întrebare, pentru a le închide gura răutăcioșilor.

„Eu nu lucrez, eu am glumit mai devreme că mi se tot pune întrebarea asta: Ce lucrezi? Ce lucrezi? Eu câștig din online. Ce am câștigat și înainte de emisiune. Și ați rămâne șocați dacă vă spun că eu câștigam mai bine în emisiune decât câștig acum”, a dezvăluit fosta iubită a lui Marius Moise pe TikTok.

Într-o altă sesiune de întrebări și răspunsuri, organizată pe rețelele sociale, în luna iulie, Bianca Giurca a postat captură cu venitul încasat în urma activității de pe Tiktok. Potrivit acesteia, 13.164 dolari a primit tânăra după o lună în care a fost activă pe platformă.