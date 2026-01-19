Mădălina Maricuț, ispita de la Insula Iubirii, vacanță de vis alături de noul iubit. În ce ipostaze s-au filmat în Thailanda

Mădălina Maricuț, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a întors în Thailanda după 2 ani.

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 se bucură de o vacanță inedită alături de iubitul ei în Thailanda. | Instagram

Mădălina Maricuț a participat ca ispită la Insula Iubirii sezonul 8, când a reușit să îl cucerească atunci pe Dani Boy, care venise într-o relație cu Maria, iubita lui.

La acea vreme, între Mădălina și Dani s-a format o conexiune și cei doi au dat frâu liber sentimentelor lor, ajungând să formeze un cuplu în doar 14 zile petrecute în vila băieților.

Mădălina Maricuț, ispita de la Insula Iubirii, vacanță de vis în Thailanda cu iubitul ei

La plecarea de pe insulă, Dani și Mădălina au decis să plece împreună, formând un cuplu. La întoarcerea în țară, însă, idila lor nu a ținut prea mult, iar cei doi au decis să pună capăt relației lor, după ce Dani ar fi înșelat-o pe Mădălina.

La doi ani de la experiența trăită la Insula Iubirii sezonul 8, Mădălina Maricuț s-a întors acum în Thailanda, dar de această dată nu e singură. Fosta ispită trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei iubit și împreună se bucură de o vacanță de vis.

Mădălina și iubitul ei au planuri mari împreună, deși formează un cuplu de doar câteva luni. Cu un trup de invidiat și atitudinea seducătoare, Mădălina și-a etalat formele în costum de baie pe plajă în Thailanda, acolo unde s-a bucurat de vremea bună și relaxare alături de iubitul ei.

Ca un gentleman, el a servit-o cu băuturi pe plajă și a avut grijă ca Mădălinei să nu îi lipsească nimic. Mădălina se simte acum răsfățată și în sfârșit e fericită în relația minunată pe care o are.

Într-un interviu acordat în urmă cu o lună, tânăra a mărturisit că simte că noul bărbat din viața ei este marea ei iubire, cel pe care îl aștepta de multă vreme. Mădălina a mai povestit, potrivit Spynews, că relația lor evoluează neașteptat de rapid și că deja se gândesc la căsătorie și copii.

Noul iubit al Mădălinei este stilist de meserie, iar frumoasa roșcată a povestit că l-a cunoscut în urmă cu 2 luni la un eveniment. După doar câteva priviri, cei doi au simțit că au o conexiune și totul s-a întâmplat natural între ei, ajungând astăzi să locuiască deja împreună.

”Ne-am mutat deja împreună. Eu am fost model la o prezentare, iar el era unul dintre stiliștii de acolo. Am făcut un schimb de priviri în seara respectivă, nu am interacționat foarte mult, dar a doua zi mi-a scris și de atunci am fost tot timpul împreună.

Era și timpul să găsesc pe cineva”, a spus Mădălina Maricuț pentru Spynews.

Acum cei doi îndrăgostiți se bucură de o vacanță de vis în Thailanda.

