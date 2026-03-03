Antena Căutare
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, în lacrimi pe rețelele de socializare la o lună de la despărțirea de Răzvan. Ce s-a întâmplat

Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a postat recent un video pe rețelele de socializare în care a început să plângă din cauza despărțirii de Răzvan.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 07:55 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 09:09
Galerie
Ema a vorbit sincer despre despărțirea de Răzvan Kovacs pe rețelele de socializare pentur a spulbera speculațiile potrivit cărora ei doi s-ar fi împăcat. | Instagram & Antena 1

Ema Oprișan a decis să vorbească deschis, cu lacrimi în ochi și copleșită de durere, despre despărțirea de Răzvan pentru a lămuri situația. Ea spune că a simțit nevoia să aducă niște justificări pentru că mulți credeau că între ea și Răzvan mai e loc de împăcare.

Ema a vorbit cu lacrimi în ochi despre despărțirea și divorțul de Răzvan Kovacs

Ema și Răzvan Kovacs au pus punct căsniciei lor pe 26 ianuarie, atunci când Răzvan a făcut oficial anunțul, spunând că el a fost cel care a decis să plece pentru că a-i lăsa Emei loc să fie fericită.

“Nu fac această postare pentru că mă simt nevoită să dau explicații cuiva. O fac pentru că în ultima perioadă au apărut foarte multe speculații cum că ne-am fi împăcat. Pe data de 18 februarie am depus actele de divorț, a fost cadoul de ziua mea și pe data de 23 cred că este ultima înfățișare, este cadoul de ziua lui. Dacă ne-ați văzut împreună până acum a fost pentru că eu nu mi-am dorit să se ajungă în această situație și pentru că copiii mei îl iubesc și mi-aș fi dorit să putem să păstrăm o relație de părinți pentru ei, dar eu nu pot să fac chestia asta. Nu știu să fiu prietenă cu omul pe care îl iubesc, dar sper să ajung la cuvintele lui și să nu mă deranjeze ce face el cu viața lui și cu libertatea lui și cu cine și-o împarte, așa că dacă până acum a stat în actele de divorț, vreau să știți că nu există nimic, e liber”, a declarat Ema în video.

Citește și: Unde s-a mutat Ema Oprișan cu cei doi copii după despărțirea de Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7

“Sper ca timpul să vindece rănile. Nu o să am puterea de vorbi despre acest subiect fără a mă simți copleșită. Teorie știu...cum că nu ar trebui să îl caut, să nu ii dau atenție, să trec peste, să mă focusez pe altele ... momentan pentru mine este greu să aplic "sfaturile" dar viața ne obligă să mergem mai departe pentru că atunci când iubești dorești că persoana de lângă tine să fie fericită, Iar fericirea lui nu este lângă mine. Îi mulțumesc pentru că a plecat și își vede de viață pentru că eu nu aș fi avut puterea să îl las indiferent de circumstanțe. Poate nici nu aș fi vorbit despre divorț, despre separarea noastră completă dar sper ca această postare să fie punctul final în toată povestea. Nu îmi doresc să mai primesc întrebări despre subiect pentru că rănile se tot deschid ci îmi doresc să ajung la stadiul în care să îl pot scoate de tot din sufletul meu iar ce se întâmplă să nu mai doară.

Atunci când iubești, persoana de lângă tine devine centrul universului tău iar când dispare este normal să suferi și să ai o perioadă dezechilibrată. Ii mulțumesc pentru că a fost tata pentru Noah, pentru că o am pe Luna, pentru efortul de a mă suporta și de a-și pierde acești ani lângă mine și sper ca viața să ii ofere ce nu am putut eu. Începând de azi o să îmi pun zâmbetul pe față indiferent de situații până când voi învață să zâmbesc cu tot sufletul. Timpu le va rezolva pe toate …”, a scris Ema la descrierea video-ului în care este în lacrimi.

Pe Insta Story, Ema a răspuns la câteva întrebări din partea urmăritorilor ei și cea la care a dat cele mai multe explicații a fost legată de motivul despărțirii de Răzvan, dar și de motivul pentru care ea l-a iertat după tot ce a făcut la Insula Iubirii.

Citește și: Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"

„Nu mai eram noi. Eu devenisem o persoană care nu mai vorbea, care își făcea de muncă prin casă doar ca să nu stea cu el la masă, care gătea, care era obsedată de a sta totul la dungă. Pentru că dacă nu puteam să fac curățenie în viața mea încercam să fac curățenie în ceea ce puteam. Ideea este că dacă stau să îl ascult pe el, înțeleg. Venea de la eveniment, auzea numai bumți, bumți în cap și venea acasă unde o psihopată care s-a mutat în Timișoara pentru el și care îl iubește vrea să vorbească non-stop cu el despre ce s-a întâmplat, ce a făcut, ce a dres, pentru că eu consider că omul de lângă tine este familia ta, este totul, este omul cu care trebuie să împărtășești bune și rele. Nu am gândit niciodată căsnicia diferit, trebuie să învăț să fac chestia asta. Și la un moment dat se sătura, își lua geaca și pleca”, a mai explicat Ema Oprișan de la Insula Iubirii.

colaj ema oprisan
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"

