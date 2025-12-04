Ispita Mădălina Maricuț de la Insula Iubirii sezonul 8 iubește din nou după despărțirea de Dani Boy. Cine e noul ei iubit

Mădălina Maricuț, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, a dezvăluit că este din nou îndrăgostită, după despărțirea de Dani Boy.

Mădălina Maricuț a participat la Insula Iubirii în sezonul 8 ca ispită, acolo unde l-a cunoscut pe Dani Boy, venit în cuplu să își testeze relația cu Maria, iubita lui. Mădălina s-a apropiat de Dani și a reușit să îl ispitească.

Cine este noul iubit al Mădălinei Maricuț de la Insula Iubirii sezonul 8

Mai mult decât atât, cei doi au decis să formeze un cuplu și au plecat împreună din Thailanda. Cu toate acestea, se pare că fericirea lor nu a durat prea mult pentru că la câteva luni de când au ajuns în România, Mădălina a descoperit că Dani o înșeală.

Ea a decis să pună punct relației și s-a focusat pe propria ei evoluție. Mădălina a acordat mai mult timp propriei ei dezvoltări, a trecut prin mai multe schimbări de look, a apelat la ajutorul medicilor esteticieni și a pus starea ei de bine pe primul plan.

Acum, la mai bine de un an de la experiența de la Insula Iubirii, Mădălina e complet schimbată și a oferit iubirii o nouă șansă. Fosta ispită s-a îndrăgostit și, deși ea și iubitul ei formează un cuplu de doar o lună, cei doi au decis deja să se mute împreună.

Tânăra a mărturisit că simte că noul bărbat din viața ei este marea ei iubire, cel pe care îl aștepta de multă vreme. Mădălina a mai povestit, potrivit Spynews, că relația lor evoluează neașteptat de rapid și că deja se gândesc la căsătorie și copii.

Noul iubit al Mădălinei este stilist de meserie, iar frumoasa roșcată a povestit că l-a cunoscut în urmă cu o lună la un eveniment. După doar câteva priviri, cei doi au simțit că au o conexiune și totul s-a întâmplat natural între ei, ajungând astăzi să locuiască deja împreună.

”Suntem împreună de o lună. Ne-am mutat deja împreună. Eu am fost model la o prezentare, iar el era unul dintre stiliștii de acolo. Am făcut un schimb de priviri în seara respectivă, nu am interacționat foarte mult, dar a doua zi mi-a scris și de atunci am fost tot timpul împreună.

Era și timpul să găsesc pe cineva”, a spus Mădălina Maricuț pentru Spynews.

Mădălina Maricuț se află în prezent în vacanță în Istanbul alături de noul ei iubit, acolo unde se bucură de câteva zile de relaxare înainte de sărbătorile de iarnă.

Ea a mărtusit că au planuri mari împreună și este încântată că a întâlnit un bărbat ca el. Mădălina l-a descris ca fiind foarte romantic și mereu atent cu ea, dar cel mai important lucru este că se simte iubită și apreciată alături de el.

Ceea ce a surprins-o foarte tare pe Mădălina a fost faptul că iubitul ei deja i-a mărturisit că vrea să o ceară de soție, iar ea este în culmea fericirii.

”Chiar dacă este doar o lună de când suntem împreună, el a vrut deja să mă ceară. Are gândul acesta, iar dacă toate merg bine, va urma ca iubirea noastră să se transforme într-o a treia persoană”, a mai zis fosta ispită de la Insula Iubirii.

