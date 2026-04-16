Prima reacție a Ellei Vișan, după ce s-a pozat într-o ipostază apropiată alături de Răzvan Kovacs! Ce a recunoscut

Recent, numeroase zvonuri au circulat în mediul online cu privire la o presupusă relație dintre Ella Vișan de la Insula Iubirii și Răzvan Kovacs, fost concurent și el în show-ul din Thailanda.

După ce i-a uluit pe urmăritorii săi anunțând faptul că divorțează de Emma Oprișan, iată că nu a trecut mult și Răzvan a șocat din nou. Acesta s-a pozat alături de Ella Vișan într-o ipostază apropiată, alimentând zvonurile cu privire la o presupusă relație. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost prima reacție a blondinei.

Zilele trecute, Răzvan Kovacs a fost în Marea Britanie și s-a pozat în preajma celebrului Big Ben din Londra. Tot în aceeași zonă, în aceeași zi și la aceeași oră se afla acolo și Ella Vișan, lucru confirmat chiar de fotografia publicată pe pagina sa personală de Instagram. Ulterior, cei doi nu au mia ezitat să își publice mai multe fotografii cu ei doi în ipostaze apropiate.

Articolul continuă după reclamă

Așa cum era de așteptat, fanii celor doi au dorit să afle niște răspunsuri și Ella Vișan a avut prima reacție, după imaignile cu pricina.

„Nu prea am fost activă zilele acestea în mediul online, așa cum erați obișnuiți cu mine, am văzut și mulțimea de mesaje pe care am primit-o cu referire la neasumarea mea cu privire la situația lui Răzvan. Nu sunt aici ca să conving pe nimeni de nimic, însă pentru mine Răzvan este un om extraordinar de bun și din respect față de el și față de situația curentă și situațiile din viața lui îmi doresc ca unele lucruri să rămână în discreție. Vă mulțumesc celor care sunteți aici și îmi trimiteți mesaje drăguțe, mulțumesc și celor care aun dat unfollow. Repet, nu sunt aici ca să conving pe nimeni de nimic.

În continuare voi rămâne aceeași Ella, la fel de zăpăcită și la fel de sinceră și transparentă cu voi”, a fost prima reacție avută de Ella, după ce au apărut imagini cu ea alături de Răzvan Kovacs, în ipostaze apropiate.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor recunoaște în mod oficial dacă formează sau nu un cuplu.