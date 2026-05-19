Răzvan Kovacs, implicat într-un accident rutier. Fostul concurent de la Insula Iubirii a fost la un pas de moarte: „Aveți grijă”

Răzvan Kovacs a fost la un pas de moarte. Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a povestit despre experiența cumplită pe care a avut-o. Iată ce s-a întâmplat.

Momente cumplite pentru Răzvan Kovacs! În urmă cu câteva ore, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a fost implicat într-un accident rutier grav. Pentru că este destul de activ pe rețelele sociale, acesta a povestit despre incident.

Mașina acestuia a fost lovită de un TIR în trafic. Din fericire, Răzvan Kovacs nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a tras o sperietură de proporții. Acesta a mai punctat că l-a ajutat foarte mult pentru că se afla la volanul unui vehicul mare.

Ce spune Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii sezon 7, despre incidentul în care a fost implicat

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezon 7 a explicat că mașina lui a fost lovită pe toată partea dreaptă de către TIR-ul care l-a tras de pe banda de mers.

„Știi aia <<Dă, mamă, cu TIR-ul în mine?>>. Astăzi s-a împlinit. A fost prima oară când am fost implicat într-un accident de genul, în care un TIR a vrut să mă care după el. Norocul meu că o am mare și aici mă refer la mașină. Nu m-am simțit pus în pericol. Vreau să trag un semnal de alarmă. Efectiv, poate și eu puteam să îl evit, dacă eram puțin mai atent. Nu mi-am dat seama că TIR-ul o să vireze la dreapta, iar remorca lui se va trage pe banda mea.

Dragilor, aveți grijă când sunteți în trafic și vedeți o mașină cu un gabarit atât de mare. Are 17 metri lungime mașina aia, iar pentru șofer era imposibil să vadă în spate în momentul în care a virat deja la dreaptă. Am mașina lovită pe toată partea dreaptă, dar pe viitor...mai atenți”, a fost mesajul lui Răzvan Kovacs de pe Instagram.

De asemenea, DJ-ul a ținut să menționeze că nu a fost nimeni rănit și că a avut mare noroc. Acesta se afla singur în autoturism atunci când s-a produs accidentul, iar starea lui este bună.

„De-aia zâmbesc și pot să râd de situație, pentru că, Doamne-Ajută, plătim asigurări și CASCO de mii de euro pe an. Pe lângă asta, e vorba doar de fiare. Nu s-a lovit nimeni, eram singur în mașină, nici măcar panică n-a fost pentru nimeni”, a mai adăugat el în mediul online.