Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Răzvan Kovacs, implicat într-un accident rutier. Fostul concurent de la Insula Iubirii a fost la un pas de moarte: „Aveți grijă”

Răzvan Kovacs, implicat într-un accident rutier. Fostul concurent de la Insula Iubirii a fost la un pas de moarte: „Aveți grijă”

Răzvan Kovacs a fost la un pas de moarte. Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a povestit despre experiența cumplită pe care a avut-o. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 15:13 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 16:25
Galerie
Răzvan Kovacs a fost la un pas de moarte | Antena 1 & Instagram
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Momente cumplite pentru Răzvan Kovacs! În urmă cu câteva ore, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a fost implicat într-un accident rutier grav. Pentru că este destul de activ pe rețelele sociale, acesta a povestit despre incident.

Citește și: Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online

Mașina acestuia a fost lovită de un TIR în trafic. Din fericire, Răzvan Kovacs nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a tras o sperietură de proporții. Acesta a mai punctat că l-a ajutat foarte mult pentru că se afla la volanul unui vehicul mare.

Ce spune Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii sezon 7, despre incidentul în care a fost implicat

Articolul continuă după reclamă

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezon 7 a explicat că mașina lui a fost lovită pe toată partea dreaptă de către TIR-ul care l-a tras de pe banda de mers.

„Știi aia <<Dă, mamă, cu TIR-ul în mine?>>. Astăzi s-a împlinit. A fost prima oară când am fost implicat într-un accident de genul, în care un TIR a vrut să mă care după el. Norocul meu că o am mare și aici mă refer la mașină. Nu m-am simțit pus în pericol. Vreau să trag un semnal de alarmă. Efectiv, poate și eu puteam să îl evit, dacă eram puțin mai atent. Nu mi-am dat seama că TIR-ul o să vireze la dreapta, iar remorca lui se va trage pe banda mea.

Citește și: Prima reacție a Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a recunoscut

Dragilor, aveți grijă când sunteți în trafic și vedeți o mașină cu un gabarit atât de mare. Are 17 metri lungime mașina aia, iar pentru șofer era imposibil să vadă în spate în momentul în care a virat deja la dreaptă. Am mașina lovită pe toată partea dreaptă, dar pe viitor...mai atenți”, a fost mesajul lui Răzvan Kovacs de pe Instagram.

De asemenea, DJ-ul a ținut să menționeze că nu a fost nimeni rănit și că a avut mare noroc. Acesta se afla singur în autoturism atunci când s-a produs accidentul, iar starea lui este bună.

Colaj cu Răzvan Kovacs în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

„De-aia zâmbesc și pot să râd de situație, pentru că, Doamne-Ajută, plătim asigurări și CASCO de mii de euro pe an. Pe lângă asta, e vorba doar de fiare. Nu s-a lovit nimeni, eram singur în mașină, nici măcar panică n-a fost pentru nimeni”, a mai adăugat el în mediul online.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Antena 3 Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Simona Butură de la Insula Iubirii sezon 8 s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii sezon 8 s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prima reacție a Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a recunoscut
Prima reacție a Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a recunoscut
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“ BZI
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături arme de 11 miliarde de dolari
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături... Jurnalul
Cele mai controversate cărți din istorie. Volumele care au scandalizat lumea, au fost interzise sau încă provoacă neliniște
Cele mai controversate cărți din istorie. Volumele care au scandalizat lumea, au fost interzise sau încă... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Isărescu respinge varianta unui premier tehnocrat: Ai nevoie de ochi la spate, să vezi cine te înjunghie
Isărescu respinge varianta unui premier tehnocrat: Ai nevoie de ochi la spate, să vezi cine te înjunghie Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x