Ispita Mattia de la Insula Iubirii 2025, implicat într-un accident cu bolidul de lux. Cum a fost surprins, în mijlocul străzii

O fană l-a surprins pe Mattia Carnessali de la Insula Iubirii 2025 în timp ce discuta cu alți bărbați, după ce a fost implicat într-un accident de mașină, într-un sens giratoriu de pe DN1.

Mașinile ispitei Mattia Carnessali de la Insula Iubirii 2025 au fost un subiect de discuție încă din timpul show-ului. Bianca a vrut să afle ce bolizi deține acesta, însă acum, băiatul a fost implicat cu unul dintre aceștia într-un accident auto, chiar la ieșire din București.

Ispita Mattia de la Insula Iubirii 2025, implicat într-un accident cu unul dintre bolizii de lux. Imaginile surprinse de fani, la ieșirea din Capitală

Odată cu rolul de ispită la Insula Iubirii 2025, Mattia a intrat în atenția telespectatorilor. Mai mult, după ce acesta a stârnit interesul cu mașinile de lux pe care le deține, a devenit și mai ușor de „reperat” în trafic.

Așa s-a întâmplat și în acest weekend! Băiatul a fost implicat într-un accident auto, iar o fană vigilentă a surprins momentul. Aceasta a filmat totul și a postat videoclipul pe contul ei de TikTok.

În postarea de pe rețelele sociale, se observă cum ispita Mattia de la Insula Iubirii 2025 discută cu un alt bărbat, probabil celălalt șofer. Alături de ei se află și bolidul de lux albastru, a căruit valoare poate ajunge până la 80.000 de euro, în funcție de pachetul de dotări pe care le are, transmite cancan.ro.

Tamponarea a avut loc fix într-un sens giratoriu de pe DN1, în dreptul unui mare complex comercial. Acesta a ieșit din mașină și deși se poate observa că mașina lui este lovită, pare calm în timp ce discută cu ceilalți bărbați.

Potrivit martorului care a și filmat secvența, ispita nu a fost de vină, ci celălalt șofer nu ar fi acordat prioritate.

În urma postării de pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apără. Internauții s-au întrecut în glume legate de interesul Biancăi pentru mașinile ispitei Mattia, iar alții au mers și mai departe spunând că „s-a răzbunat domnul Marian”.

„Cu ce se mai plimba Bianca?”, a comentat cineva sau „Blestemele lu Marian”, a mai adăugat altcineva.

Cine e ispita Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce meserie inedită are și care sunt pasiunile lui

Mattia Carnessali este un italian de 32 de ani și s-a stabilit de multă vreme în România.

Acesta a știut întodeauna să îmbine pasiunea pentru afaceri, fiind un antreprenor veritabil, cu pasiunea pentru viteză! După mulți ani în care timpul l-a alocat doar pentru dezvoltarea profesională, a ajuns la punctul în care își poate face vreme pentru a călători tot mai mult!

Conduce motocicleta, iubește adrenalina și distracțiile cu prietenii și nu refuză niciodată să încerce senzații tari. O altă pasiune a sa este sportul și are grijă de aspectul său fizic prin mers la sală.

„Sunt nebun după femei, cred că aceasta este calitatea principală! Îmi plac mult”, mărturisește tânărul care promite să atragă atenția celor care vor intra în show.

Mattia Carnessali consideră că are toate calitățile necesare pentru a deveni o ispită puternică și pentru a frânge inimi. Șarmul de care dă dovadă va fi aliatul său principal în materie de cucerit.