Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online

Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-au despărțit după o relație intens mediatizată. Fanii au reacționat dur, iar ironiile la adresa fostului concurent de la Insula Iubirii nu au întârziat să apară.

Deși era căsătorit, s-a afișat fără rețineri cu noua sa iubită în fața tuturor, iar acum se confruntă cu un val de ironii după ce relația s-a încheiat la fel de rapid cum a început. Povestea dintre Răzvan Kovacs și Ella Vișan a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, după ce cei doi au șters imaginile în care apăreau împreună.

Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit

Fanii au observat imediat dispariția fotografiilor romantice postate pe rețelele sociale, semn clar că relația lor s-a încheiat. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii păreau, până de curând, extrem de apropiați, iar aparițiile lor împreună generaseră deja numeroase reacții. Imaginile în care apăreau unul alături de celălalt sugerau o poveste de dragoste intensă, însă de scurtă durată.

Relația lor a fost intens comentată încă de la început, mai ales în contextul în care ambii erau deja cunoscuți pentru relații controversate și despărțiri mediatizate. Faptul că Răzvan Kovacs era căsătorit în momentul în care s-a afișat cu Ella Vișan a atras un val de critici, iar acum, după despărțire, reacțiile nu au întârziat să apară.

Separarea celor doi a alimentat o serie de comentarii acide în mediul online. Mulți internauți nu au ezitat să-l ironizeze pe Răzvan, iar situația a fost amplificată de intervenția Tina Ulmeanu, fostă concurentă a aceluiași show. Aceasta a lansat un comentariu dur la adresa lui: „Cum e să îți înșeli nevasta și apoi să te lase și amanta, DJ-ul României?”, mesaj care a fost rapid de către Cancan.

În ciuda controverselor, povestea de iubire dintre Ella și Răzvan a fost, la început, o surpriză pentru fani. După despărțirea de Ema Oprișan, Răzvan părea că și-a găsit liniștea alături de Ella Vișan. Cei doi au vorbit deschis despre relația lor într-un podcast recent, unde au dezvăluit cum a început totul.

Cum s-au cunoscut Răzvan Kovacs și Ella Vișan

Se pare că aceștia se cunoșteau deja din emisiune, chiar dacă au participat în sezoane diferite. Cu toate acestea, începutul nu a fost deloc promițător. Răzvan a recunoscut că nu avea o părere prea bună despre Ella înainte să o cunoască personal.

„Anul trecut, când ea era la Insula Iubirii, eu eram cel mai mare «contra Ella». Nu o aveam la inimă, nu îmi era dragă. Comentariile mele la adresa ei nu erau cele mai drăguțe. Pe 25 martie am vorbit prima dată, pe Instagram. Am așteptat-o la aeroport”, a povestit acesta.

Chiar dacă începutul relației a fost neașteptat, lucrurile au evoluat rapid între cei doi, însă nu suficient pentru a construi o legătură de durată. La scurt timp după ce și-au făcut publică relația, semnele despărțirii au început să apară, culminând cu ștergerea tuturor fotografiilor comune.

În prezent, niciunul dintre cei doi nu a oferit o explicație oficială privind motivele separării, însă reacțiile din mediul online continuă să curgă.